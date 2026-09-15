11 точки за нова Сърбия: какво предлагат протестиращите студенти

Студенти в Сърбия и представители на тяхната избирателна листа представят днес по време на митинги във Войводина програма от 11 точки, която според тях трябва да доведе до „възстановяване на страната“.

Предложенията са разделени на три основни направления. Според студентите целта е „да спрат грабежа с решителни съкращения, да върнат откраднатите пари в бюджета и да ги инвестират в образование и икономика“.

1. Освобождаване на съдилищата и прокуратурата

Първата точка предвижда създаването на Специализирана прокурорска полиция – професионално полицейско звено, което да разследва корупцията независимо и да задържа виновните без политическа намеса.

Студентите настояват и за освобождаване на съдиите и прокурорите от политически натиск. Предвижда се цялостен и задълбочен контрол върху работата на Министерството на вътрешните работи, както и отстраняване от длъжност на служители и членове, свързани с мафията.

В програмата е включено и уволнението на всички полицейски служители, които са нарушили законите и правилата на службата при действията си срещу непокорни студенти и граждани.

2. Закон за произхода и конфискацията на незаконно придобито имущество и лустрация на публични длъжностни лица

Предлага се укрепване на Данъчната администрация и осигуряване на необходимия ѝ кадрови ресурс за извършване на безкомпромисни проверки на имуществото на държавните служители.

Според програмата незаконно придобитите държавни средства трябва да бъдат върнати в бюджета. Предвижда се също проверка на действията на държавните служители и търсене на отговорност от всички лица, които са злоупотребили с положението си, участвали са в корупция или са нарушили човешките права, Конституцията и законите.

3. Пълна прозрачност на обществените поръчки и одит на държавните проекти

Всички договори и обществени поръчки трябва да бъдат достъпни за гражданите. Студентите предлагат и укрепване на Държавната одитна институция.

Тя трябва да извърши проверки на всички непрозрачни и надплатени инфраструктурни проекти. Специално внимание трябва да бъде обърнато на тайните договори, проектите, реализирани чрез lex specialis, както и на тези, при които са пропуснати сроковете за завършване.

4. Освобождаване на медиите

Програмата предвижда деблокиране и департизация на Регулаторния орган за електронни медии (РЕМ), който според студентите трябва да започне да функционира незабавно и в съответствие със закона.

Те настояват и за „освобождаване“ на Радио-телевизия Сърбия (РТС). Предвижда се проверка на отговорността на журналистите и ръководствата на всички държавни и частни телевизионни станции заради дългогодишна дискриминация и разпространение на реч на омразата.

Предложението включва още отнемане и ново разпределение на националните честоти, както и засилване на ролята на Съвета по пресата при контрола върху законността на работата на печатните медии.

5. Професионален и департизиран публичен сектор

Студентите искат да бъде прекратена практиката на партийни назначения и да се въведат строги конкурсни процедури.

Начело на държавните предприятия трябва да застават доказани експерти, а не партийни кадри. Предлага се премахване на партийното назначаване на директори и въвеждане на строг финансов контрол върху дейността на държавните предприятия.

6. Иновации в образованието и безплатни учебници

В програмата е заложено инвестиране в модерни образователни програми, развитие на критичното мислене и придобиване на практически знания, съобразени с изискванията на XXI век.

За да бъде качественото образование достъпно за всички, студентите предлагат безплатни учебници за всички ученици от началните и средните училища, независимо от местоживеенето им.

Професионалните екскурзии и извънкласните дейности също трябва да станат финансово достъпни.

7. Икономика на знанието, подкрепа за местните предприемачи и фермери

Предвижда се по-тясно свързване на университетите, научните институти и професионалните организации с икономиката.

Студентите предлагат силни грантове и субсидии за стартъпи, иновации, местни предприемачи и фермери. Целта е страната да премине от модел, основан на евтината работна ръка, към модерна икономика с висока добавена стойност.

8. Безсрочен трудов договор след 12 месеца

Предлага се промяна в Закона за труда, с която максималният срок на срочното трудово правоотношение да бъде намален от 24 на 12 месеца.

Според студентите така ще бъде прекратена възможността служителите да бъдат подлагани на дългосрочен натиск и ще бъде гарантирана по-голяма сигурност на работното място.

9. Прекратяване на монопола на вносното лоби и гарантиране на безопасността на храните

Програмата предвижда мерки срещу монополните позиции и влиянието на вносното лоби. Според студентите определени групи по интереси използват привилегированото си положение на пазара, за да изкривяват връзката между производствените цени и цените в магазините.

Земеделската земя и водните ресурси трябва да бъдат превърнати в защитени национални активи, които да гарантират продоволствената сигурност на настоящите и бъдещите поколения.

10. Достъпни жилища за млади двойки и недостиг на кадри в определени професии

Предлага се осигуряване на жилища с достъпни условия за наемане и покупка. Планът включва и данъчни облекчения за млади семейства, както и за служители в сферата на образованието и здравеопазването.

Според авторите на програмата това ще помогне за решаването на жилищния въпрос, създаването на семейства и задържането на младите хора в страната.

11. Достъпни лекарства и лекар във всяко село

Последната точка е насочена към здравеопазването. Студентите предлагат по-силен държавен контрол и драстично намаляване на цените на лекарствата.

Планът предвижда реконструкция на селските клиники и здравните центрове, както и назначаване на млади лекари и медицински техници.

Целта е да бъде гарантиран достъпът до основни здравни услуги във всяка част на Сърбия.