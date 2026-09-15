Николай Витанов: Учителите ще помогнат на учениците да се справят с информационната лавина

Светът днес е предизвикателен, учениците са провокирани от изкуствения интелект, но не той, а учителите са тези, които ще ги научат да се справят с най-важните предизвикателства: уменията за критично мислене, за справяне и преодоляване на информационната лавина, която ни залива. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов пред учениците в първия учебен ден в Средно училище „Георги Бенковски“ в Тетевен, което е завършил, съобщи пресцентърът на ведомството.

В приветствието си за първия учебен ден той поясни, че учителят е този, който ще научи учениците да бъдат емпатични, състрадателни и добри хора. Той подчерта, че всяка една успешна история се гради с много постоянство, насърчавайки младите хора да поемат със себе си увереността, че могат да постигнат успехи. „Не спирайте! Бъдете търпеливи, работливи и учете!“, напътства ги заместник-министър Витанов. Той пожела успешна година на екипа на директора Маринела Маркова.

Акад. Николай Витанов бе гост и на Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“.

„Уверявам Ви, че сте направили правилния избор, защото тази професионална гимназия е едно от най-добрите училища в България“, каза акад. Витанов и поздрави директора Златина Каталиева и преподавателите. На зрелостниците той пожела да намерят своето удовлетворение в живота, независимо от пътя, който изберат - в науката или в избраната професия. Акад. Николай Витанов посети двата STEM центъра на училището. „Впечатлен съм да се срещна с мотивирани ученици и ентусиазирани учители, които ги подпомагат и напътстват“, каза той.

Според него е прекрасно, че имат такава материална база, в която всеки ученик има възможност да направи своя малък проект и той да обиколи света. В разговор за използването на изкуствения интелект в обучението, заместник-министърът отбеляза, че в професионалната област на горското стопанство и дървообработването, в която те се развиват, той не може да измести живия човек и това е привилегия за тях.

Над 55 000 първокласници днес прекрачват училищния праг за първи път.