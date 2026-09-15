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България загуби шанс за първото място в групата си на Евроволей 2026

България загуби шанс за първото място в групата си на Евроволей 2026
БТА

Тимът на Джанлоренцо Бленджини може да завърши най-много на втора позиция

Българският национален отбор по волейбол вече няма шанс за първото място в група В на европейското първенство. Тимът на Джанлоренцо Бленджини има 10 точки след три победи и една загуба, което засега е достатъчно за третата позиция. Украйна и Полша са пред нашите и ще играят по-късно днес. Начело в подреждането е Украйна с 4 победи от 4 мача, 12 точки и 12:2 геймово съотношение, а втори е настоящият шампион Полша с 3 победи от 3 мача, 9 точки и 9:0. България е с геймово съотношение 10:4.

Съдиите ощетяват ли България на ЕвроВолей?

При каквато и да е победа за украинците над Дружина полска, те ще станат сигурни победители в крайното класиране. В такъв случай българските момчета имат шанс за втората позиция при какъвто и да е успех утре над Полша в последния си мач. Второто място за България е възможно и при загуба на Украйна от поляците с 2:3 гейма.

При победа за Полша над Украйна с 3:0 или 3:1 гейма, България трябва да спечели с подобен резултат срещу настоящите шампиони, за да завърши на второ място и да има една идея по-лесен 1/8-финал.

 

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