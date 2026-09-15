Ханзи Флик подкрепи Ламин Ямал за „Златната топка“

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик подкрепи амбицията на Ламин Ямал да спечели „Златната топка“. Германският специалист говори преди домакинството срещу новака Сантандер в Ла Лига.

Каталунците ще преследват своята седма поредна победа от началото на сезона във всички турнири. След това на тима му предстои двубой със Севиля, а впоследствие и триседмична пауза заради мачовете на националните отбори.

Флик призна, че натовареният календар не е най-добрият вариант за клуба, особено след продължителното Световно първенство.

„Това са неща, които не мога да променя. Сложили са всичко едно след друго след едно дълго Световно първенство. За клуба това не е най-добрият вариант. Иначе всеки играч иска да играе и да бъде титуляр“, заяви германецът.

Треньорът коментира и решението финалът на Шампионската лига през 2029 година да се проведе на обновения „Камп Ноу“.

„Нашата мечта е да спечелим турнира преди това. Иначе това е добра новина за клуба. Този стадион, когато бъде завършен, ще бъде невероятен“, каза Флик.

Попитан дали би искал да води Барселона в този финал, той отговори с усмивка.

„Ще бъда там на 100 процента. Като треньор или като фен - ще видим. Наслаждавам се на живота в Барселона и на това да тренирам Барса, но не се знае какво може да се случи“, добави наставникът.

Голяма част от пресконференцията беше посветена на Ламин Ямал и кандидатурата му за „Златната топка“. Флик похвали увереността на младия футболист и обяви, че ще го подкрепи в битката за отличието.

„Мога да говоря само за Ламин, а не за Мбапе. Мисля, че Ламин е искрен и има самочувствие. Той показва колко е добър и е изключителен. Казва, че иска да спечели „Златната топка“. Това е много важно за него. Той има това усещане и ние трябва да го приемем. Аз ще го подкрепям“, заяви Флик.

Специалистът защити и кампанията на Барселона в подкрепа на своя играч.

„Защо да не правим такава кампания? Той е наш футболист и ние подкрепяме нашите играчи. Виждам какво показват всеки ден на тренировките и мога да ги подкрепям без никакъв проблем. Има хора, които ще решат кой печели. Аз лично ще бъда много щастлив, когато това бъде решено и всичко приключи“, допълни германецът.

Флик смята, че Ламин Ямал се намира в отлична форма и е подобрил значително ефективността си пред гола.

„Сега знае, че може да вкарва и това се вижда в мачовете. Увереността му при завършването на атаките е невероятна. Намира се в страхотен момент и играе на много високо ниво. Когато го видиш на тренировката, знаеш какво ще се случи в мача“, каза наставникът.

Въпреки индивидуалните амбиции на младата звезда Флик подчерта, че отборните отличия остават негов основен приоритет.

„Не можеш да спечелиш титлите днес. Можеш да ги спечелиш само когато му дойде времето. Засега от нас зависи да се раздаваме всеки ден, а резултатите ще дойдат. Между „Златната топка“ и отборните трофеи за мен по-важни са отборните“, обясни той.

Германецът говори и за положението на Гави, който се завърна след контузия, но трябва да се бори за своето място в състава.

„Гави има огромна амбиция и винаги иска да играе. Отборът функционира добре, но имаме нужда от всички. Най-важното е всеки да знае, че разчитаме на него и че трябва да бъде позитивен“, заяви Флик.

Наставникът отказа да се съсредоточава върху възможността Барселона да изравни клубния рекорд от седем победи в първите седем шампионатни мача.

„Искаме да печелим всеки двубой, но не мислим за други неща, а само за утрешния ден. Предстои ни важен мач у дома срещу съперник, който се представя много добре. Няма да бъде лесно и имаме нужда всички да бъдат максимално концентрирани“, каза той.

Флик коментира и ограниченото игрово време на Алехандро Балде. Той призна, че защитникът не е доволен от статута си, но определи конкуренцията като нормална част от развитието на отбора.

„Балде трябва да дава най-доброто от себе си и го прави. Не е доволен, че не получава минути. Беше свикнал да бъде ключов играч и това е нормално. Но нещата се променят, идват нови и млади футболисти. Всеки се конкурира, а управлението на тази ситуация е най-трудната част“, завърши треньорът на Барселона.