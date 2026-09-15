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Тити Папазов представи кандидатурата си за президент на българския баскетбол

Тити Папазов представи кандидатурата си за президент на българския баскетбол
БТА

Георги Глушков ме покани, призна президентът на БК Левски

Константин Папазов представи кандидатурата си за президент на федерацията по баскетбол. Треньорът заяви, че е бил поканен от настоящия такъв Георги Глушков, който се оттегля. Клубовете ще направят своя избор на 5 октомври. Другите двама кандидати са Орлин Атанасов и Николай Рашков.

Орлин Атанасов официално се кандидатира за президент на БФБаскетбол

„Кандидатирам се, защото бях поканен от Георги Глушков (действащият президент на федерацията), това беше чест за мен. Ако Георги Глушков се беше кандидатирал до 10 септември, аз щях да се оттегля. Каквото и да съм правил в българския баскетбол... направил съм го за сметка на семейството", заяви Папазов.

„Имам предимство пред останалите, нямам богатство, но имам опит и история. Искам да съм №1 и знам, че ще изровя света, за да не си загубя името. По-голямо име съм от другите кандидати. Имам експертиза и непреклонност пред никого. Аз знам какво мога - от група хора да направя добър екип", допълни Папазов.

„Трябва да се създадат условия за децата, но следващата крачка е да се създадат условия и за треньорите в България. Искам българските треньори да имат условия да се развиват. Аз ще съм тук това да го направя. И да обещават другите двама - няма как, защото треньори не са били. Но първия, на когото ще благодаря, ако бъда избран, е Орлин Атанасов, защото той пръв разбута кошера", подчерта президентът на БК Левски.

 

 

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