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Студентското движение в Сърбия ще участва в предсрочните избори

Студентското движение в Сърбия ще участва в предсрочните избори
БТА

Студентите нарекоха своята предизборна листа „Студентска листа - Студентите печелят“

Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори, които ще се състоят на 25 октомври, предава БТА.

Студентите се събраха пред Ректората на Белградския университет. Те организираха шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия (РИК), което нарекоха „разходка на победителите“. Студентите нарекоха своята предизборна листа „Студентска листа - Студентите печелят“.

Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия.

Студентите представиха и предизборна листа от 250 кандидати за депутати. 

Списъкът включва професори, лекари, художници, активисти, предприемачи и хора от различни части на Сърбия. Както студентите заявиха, кандидатите не са били избрани сред партийните лидери, нито списъкът е бил съставен при закрити врати.
 
Те изтъкват, че процесът на избор на кандидатите не винаги е бил бърз или лесен, но че за тях е било важно предизборната листа да бъде създадена според принципите на пряката демокрация, а не според модела, срещу който твърдят, че се борят.

В съобщение на своя сайт студентите казват още, че в списъка няма нито едно име, което да засенчи останалите, защото не искат нов лидер или създаването на „култ към личността“. 

Студентското движение стартира на 10 септември предизборната си кампания в северния сръбски град Нови Сад, откъдето започна масово социално недоволство след като на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на ремонтираната в продължение на три години жп гара в града и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен.

Студентите блокираха над 60 факултета и оглавиха антиправителствени протести, обвинявайки властите за инцидента, като издигнаха антикорупционни искания.

През май 2025 година те поискаха свикване на предсрочни парламентарни избори и продължиха с протестите, които преминаха през две общи стачки, прояви на гражданско неподчинение и сблъсъци с привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

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