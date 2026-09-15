Нова надежда за малката Ани: 13-годишното момиче тръгва в ново училище

Ново училище, нови съученици и нови надежди очакват малката Ани от Варна. Днес 13-годишното момиче ще прекрачи за първи път прага на новото си училище като шестокласничка. От няколко месеца следим историята на Ани, която е с тежка сърдечна недостатъчност и чиято най-голяма мечта - да има нов дом - вече се сбъдна.

Заради здравословното си състояние Ани не може да върви дълго, задъхва се и стига до припадъци, което наложи и смяна на училището. Преди няколко дни тя навърши 13 години и за първи път в живота си отпразнува рождения си ден с парти и гости, предава NOVA.

В новото училище тя ще се обучава по индивидуална програма, съобразена със здравословното ѝ състояние. Момичето вярва, че този път ще бъде различно и ще успее да намери приятели. Тази година също така няма да се налага да изкачва стълби, тъй като за нея е обособена стая на първия етаж.

Ани вече е напълно готова за училище.

За рождения си ден Ани споделя, че е прекарала празника си много весело. „Беше най-уникалният рожден ден, толкова много се забавлявах“, разказа тя. Празникът е организиран от Фондация „Открито сърце“.

Майката на Ани разказа, че от училището са проявили голямо разбиране към детето. Освен безплатни униформи, то е получило и учебни помагала без заплащане. Тя изказа благодарност на директора Златка Милкова.

Пред Ани предстои двойна трансплантация на сърце и бял дроб. Момичето очаква да разбере дали е подходящ пациент за операцията в Бостън, САЩ.