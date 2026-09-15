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Протест срещу кабинета "Радев": „Сметката вече е на масата“

Протест срещу кабинета "Радев": „Сметката вече е на масата“
БТА

Сред основните теми, които ще бъдат поставени на протеста, са бюджетният дефицит, увеличаването на външния дълг, корупцията и проблемите с младежкото насилие и организираната престъпност

Протест срещу политиките на властта е насрочен за 15 септември от 19:00 часа в Триъгълника на властта в София.

Организаторите призовават гражданите да се включат в демонстрацията с основно послание: „Не купуваме обещания. Взимаме си обратно държавата“.  

Сред основните теми, които ще бъдат поставени на протеста, са бюджетният дефицит, увеличаването на външния дълг, корупцията и проблемите с младежкото насилие и организираната престъпност. 

Организаторите изразяват тревога и за отношенията на България с Европейския съюз, рисковете за националната сигурност и зависимостта от Русия. В позицията си те обръщат внимание и на здравеопазването, като посочват, че според тях държавата не осигурява необходимите средства за изграждането на детска болница.  

Критики са отправени и към Българската национална телевизия. Според организаторите обществената медия все повече се отдалечава от ролята си на независим източник на информация и се превръща в „партиен официоз“. 

Протестиращите заявяват, че не приемат политики, които според тях прехвърлят финансовата тежест върху гражданите и бъдещите поколения.  

„Когато властта започне да харчи бъдещето ни и бъдещето на нашите деца, трябва да спрем да ѝ го даваме на бърз кредит“, посочват организаторите.  

Финалният призив е: „Сметката вече е на масата. Кой ще я плаща, данъкоплатецо?“

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