Протест срещу кабинета "Радев": „Сметката вече е на масата“

Протест срещу политиките на властта е насрочен за 15 септември от 19:00 часа в Триъгълника на властта в София.

Организаторите призовават гражданите да се включат в демонстрацията с основно послание: „Не купуваме обещания. Взимаме си обратно държавата“.

Сред основните теми, които ще бъдат поставени на протеста, са бюджетният дефицит, увеличаването на външния дълг, корупцията и проблемите с младежкото насилие и организираната престъпност.

Организаторите изразяват тревога и за отношенията на България с Европейския съюз, рисковете за националната сигурност и зависимостта от Русия. В позицията си те обръщат внимание и на здравеопазването, като посочват, че според тях държавата не осигурява необходимите средства за изграждането на детска болница.

Критики са отправени и към Българската национална телевизия. Според организаторите обществената медия все повече се отдалечава от ролята си на независим източник на информация и се превръща в „партиен официоз“.

Протестиращите заявяват, че не приемат политики, които според тях прехвърлят финансовата тежест върху гражданите и бъдещите поколения.

„Когато властта започне да харчи бъдещето ни и бъдещето на нашите деца, трябва да спрем да ѝ го даваме на бърз кредит“, посочват организаторите.

Финалният призив е: „Сметката вече е на масата. Кой ще я плаща, данъкоплатецо?“