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Съдът остави в ареста едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев

Съдът остави в ареста едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев
Снимка: Pixabay

Според обвинението, тя е разбирала характера и значението на действията си

Едно от непълнолетните момичета, обвинени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, остава в ареста. Окръжният съд в града отказа да промени най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Престъплението е извършено на 4 август 2026 г. Според обвинението момичето е участвало заедно с още седем непълнолетни лица в умишленото убийство на мъжа.

Прокуратурата твърди, че убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост. Сред посочените от обвинението мотиви са хулигански подбуди и такива, свързани със сексуалната ориентация.

Въпреки че момичето е непълнолетно, според обвинението то е разбирало характера и значението на действията си и е могло да ръководи постъпките си.

Окръжният съд приема, че към този момент продължава да има достатъчно основания да се предполага съпричастност на момичето към престъплението, за което е обвинено.

Според съда продължава да съществува риск обвиняемата да извърши престъпление. Това е и една от причините искането за промяна на мярката ѝ да бъде отхвърлено.

Обвинението срещу нея е за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода.

Заради възрастта на момичето съдът даде указания на прокуратурата да бъде изготвена съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Такава трябва да бъде направена не само на нея, но и на всички останали непълнолетни обвиняеми по делото.

Експертизите трябва да дадат допълнителна информация за психическото им състояние.

Съдът разпореди да бъдат предприети и необходимите действия, така че непълнолетното момиче да може да продължи образованието си, докато се намира в ареста.

Така трябва да бъде гарантирано правото ѝ на образование въпреки наложената мярка за неотклонение.

Решението на Окръжния съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив, който ще разгледа случая на 24 септември от 10 часа.

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