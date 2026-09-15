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Румен Радев ще открие новата учебна година в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Раковица

Румен Радев ще открие новата учебна година в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Раковица
БТА

Над 55 000 първокласници в цялата страна днес ще прекрачат училищния праг за първи път

Министър-председателят Румен Радев ще участва в церемонията по откриване на учебната година в Основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица, община Макреш, област Видин, съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Откриването на новата учебна година ще започне в 11:30 ч. в двора на училището на ул. „Четвърта“ 12.

Над 55 000 първокласници в цялата страна днес ще прекрачат училищния праг за първи път.

Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщава министерство на образованието и науката (МОН).

Първият учебен ден отново стартира днес - 15 септември, въпреки предложенията учебната година да започне ден по-рано - на 14 септември. През август министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев отхвърли предложената промяна.

През последните две седмици във всички училища в страната тече трескава подготовка във връзка със старта на Новата учебна година. 

В системата на образованието в момента работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини, сочат данни на МОН.

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