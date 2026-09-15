Военният министър присъства на откриването на учебната година в Мездра

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие учебната 2026/2027 година в Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра по покана на директора ѝ Мирослав Павлов, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Официалната церемония за откриването на новата учебна година ще започне в 10:00 ч. в двора на училището.

Министър Стоянов ще поздрави възпитаниците и преподавателите в училището и ще присъства на представянето на първата в България система Career Credit System (образователен паспорт на ученика), информираха от пресцентъра на Министерството.