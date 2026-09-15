Томас Райс: Заслужавахме победата, но трябва да играем 90 минути с пълна концентрация

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс остана доволен от победата с 2:1 над Септември София в деветия кръг на Първа лига, но призна, че отборът му отново е изпитал затруднения.

Разградчани започнаха силно и създадоха положения, но не успяха да ги реализират. Според германския специалист една неточност е позволила на гостите да се върнат в двубоя.

„Трудно е да намеря правилните думи. През първото полувреме започнахме много добре. Създадохме шансове за гол, но не ги използвахме. Страдахме след една неточност и трябва да се поучим. Трябва да играем 90 минути с пълна концентрация“, заяви Райс.

Той подчерта, че Лудогорец трябва да подобри ефективността си пред вратата на съперника.

„В повечето двубои се нуждаехме от около 15 минути, за да заиграем добре. Сега трябва да вкарваме повече. Отново се затруднихме, но заслужавахме победата“, добави треньорът.

Райс изрази задоволството си, че Агибу Камара се е присъединил към голмайсторите на отбора. Специалистът отправи похвали и към Ивайло Чочев за неговия опит и присъствие в наказателното поле.

„Щастлив съм, че и Агибу отбеляза гол. Преди имахме само двама-трима голмайстори, но днес още един човек от халфовата линия се разписа. Чочев е много важен и е опитен. Той е боец на терена. Винаги е там, за да вкарва. Надявам се това да продължава“, каза Райс.

Наставникът коментира и представянето на младия Александър Маринов, както и решението си в края на срещата да подсили защитата.

„Александър Маринов е млад и игра в последните два мача, но понякога взимаме такива решения. Днес не се включи добре, а след това реших, че искам да играя с петима в защита. За нас беше по-важно да задържим резултата“, обясни той.

Райс уточни, че решението за отлагането на двубоя с Левски не е негово. Той възнамерява да използва по-дългата пауза, за да подобри сработването между футболистите и да помогне на новите попълнения да се приспособят.

„Сега имаме повече дни пауза и ще работим. Имаме нови футболисти, които трябва да се приспособят. Разполагаме с повече играчи на важните позиции. Ще използваме времето, ще проведем приятелски мач, а футболистите ще получат и почивка“, завърши треньорът на Лудогорец.