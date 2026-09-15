2100 декара гора изпепелени при пожара край Димовци

2100 декара гора и четири постройки са изгорели при мащабния пожар край село Димовци, община Гурково, показват данните след приключването на гасителните действия. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Разследването е установило, че огънят е тръгнал от източната част на селото, след което се е разпространил на север и е навлязъл в горския масив, стопанисван от Държавното горско стопанство в Гурково.

Пламъците са обхванали осем горски отдела с иглолистна и широколистна растителност, а общата засегната площ достига 2100 декара.

При бедствието са унищожени и четири постройки в различни имоти. Два от тях са собственост на жени на 83 и 68 години, а собствеността на останалите все още се установява. По-рано властите уточниха, че сред изгорелите постройки няма жилищни къщи.

Два дни битка с огъня

Сигналът за пожара беше подаден в петък в 12:51 часа. Заради бързото му разпространение в района беше обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора активира системата BG-Alert.

В гасенето се включиха десетки пожарникари, военнослужещи и доброволци. Два военни хеликоптера участваха в операцията от въздуха, а на терен бяха изпратени и тежки машини на "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток 2".

Активният огън беше окончателно потушен два дни по-късно - в неделя. Разследването трябва да установи как е възникнал пожарът и има ли човешка отговорност за разпространението му.