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Петролен танкер беше атакуван край Оман, двама членове на екипажа са в неизвестност

Петролен танкер беше атакуван край Оман, двама членове на екипажа са в неизвестност
АР/БТА

Напрежението в Близкия изток продължава да расте

Петролният танкер „Ел Гая“ (EL GAIA), плаващ под панамски флаг, е бил изтеглен към оманско пристанище, след като на борда му е избухнал пожар в машинното отделение. По данни на Центъра за морска сигурност на Оман инцидентът е станал вследствие на нападение, предаде Ройтерс.

При операцията по спасяване на екипажа омански военен кораб е евакуирал 23 души. Двама от членовете на екипажа все още са в неизвестност.

Според Центъра за морска сигурност на Оман танкерът е бил атакуван на около 103 морски мили североизточно от Мусандам.

Напрежението в Близкия изток продължава да расте. 

Нова вълна от атаки срещу Саудитска Арабия започнаха подкрепяните от Иран хути в Йемен. Същевременно те се укрепиха на позиции по крайбрежието на Червено море.

Вчера хутите заявиха, че са изстреляли десетки ракети и дронове срещу военна авиационна база в южната част на Саудитска Арабия.

Настъплението на хутите през последните дни оказа допълнителен натиск върху износа на петрол от Саудитска Арабия.

Цената на суровия петрол сорт Брент се е повишила с около 1,5% в днешната търговия и се продава за малко над 107 долара за барел. 

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