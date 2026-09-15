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УЕФА определи домакините на европейските клубни финали през 2028 и 2029 година

УЕФА определи домакините на европейските клубни финали през 2028 и 2029 година
АП/БТА

„Алианц Арена“ и „Камп Ноу“ приемат финалите в Шампионската лига, а Букурещ и Белград ще бъдат домакини в Лига Европа

Изпълнителният комитет на УЕФА определи домакините на финалите в европейските клубни турнири през 2028 и 2029 година. Решенията бяха взети на заседание в Солун.

Финалът в Шампионската лига през 2028 година ще се проведе на „Алианц Арена“ в Мюнхен. Година по-късно най-важният мач в европейския клубен футбол ще бъде на „Камп Ноу“.

Обновеният стадион на Барселона ще приеме финала на 2 юни 2029 година, след като спечели домакинството в конкуренция с лондонския „Уембли“.

Очаква се цялостната реконструкция на „Камп Ноу“ да приключи до началото на 2028 година. След завършването на строителните дейности съоръжението ще разполага с капацитет от 104 600 места, като 9400 от тях ще бъдат предназначени за ВИП гости.

Определени бяха и домакините на финалите в Лига Европа. През 2028 година мачът за трофея ще се проведе в Букурещ, а през 2029-а домакин ще бъде Белград.

Така двата финала във втория по сила европейски клубен турнир ще бъдат организирани в съседни на България държави.

Решителните двубои в Лигата на конференциите през същия период ще се състоят в Торино и Будапеща.

УЕФА обяви още, че финалите в женската Шампионска лига ще бъдат в Лион и Кардиф.

Избрани са и домакините на мачовете за Суперкупата на Европа. През 2027 година трофеят ще бъде разигран в Амстердам, а през 2028-а срещата ще се проведе в Астана.

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