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МО подготвя единна система за информация за въздушното пространство

МО подготвя единна система за информация за въздушното пространство
Снимка: МО

Модернизацията на армията трябва да продължи, категоричен е министърът

Министерството на отбраната подготвя единна система, която да събира на едно място информацията за случващото се във въздушното пространство и да позволява максимално бърза реакция при потенциална заплаха. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов в Мездра, където присъства на тържество за първия учебен ден.

Разработването на системата вече е възложено на военното ръководство на ведомството. Идеята е данните от различните източници да постъпват в общ механизъм, който да позволява бърза оценка на ситуацията и вземане на решение за реакция, стана ясно от думите му.

Новият подход трябва да обхваща цялото наблюдаемо въздушно пространство - от непосредствена близост до земната повърхност до максималната височина, на която могат да бъдат засичани въздушни обекти. Според Стоянов това означава да се излезе от досегашните разбирания, концентрирани основно върху заплахи на височина над 3000 метра.

Необходимостта от промяната е свързана и с все по-широкото използване на безпилотни летателни апарати. Военният министър определи противодействието на дронове като едно от новите предизвикателства пред системата за сигурност и подчерта, че отговорът трябва да включва иновативни решения.

Планираният механизъм ще бъде обвързан и с подготвяните изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили. Проектът трябва да премине през обществено обсъждане, което се очаква да приключи до 10 октомври.

Амбицията на Стоянов е необходимата нормативна рамка да бъде в сила от 1 януари 2027 г. По думите му сходни законови решения вече се прилагат в Полша, Румъния и други държави.

Модернизацията на армията трябва да продължи, категоричен е министърът.

На фона на новите рискове министърът подчерта, че превъоръжаването и технологичното обновяване на Българската армия не могат да приключат с реализацията на отделни проекти.

Според него въоръжените сили са били пренебрегвани в продължение на близо три десетилетия, а направените през последните години инвестиции трябва да бъдат последвани от нови.

Стоянов посочи, че модернизацията е постоянен процес, а не еднократно действие. Той изрази надежда да убеди правителството да осигури необходимото финансиране за заложените проекти.

Темата влиза и в разговорите за Бюджет 2027. Още днес министърът ще проведе среща с представители на Министерството на финансите, на която ще бъде обсъдена финансовата рамка за отбраната през следващата година.

Предстои и административна реформа в самото Министерство на отбраната.

Конкуренция за местата във военните училища

Стоянов направи изявлението си в Мездра, където присъства на откриването на учебната 2026/2027 година в Професионалната гимназия „Васил Левски“.

По думите му интересът към висшите военни училища се увеличава, като местата за настоящата учебна година са запълнени. За някои специалности вече има по двама или трима кандидати за едно място, което позволява реален подбор.

Пред учениците министърът постави акцент върху техническото образование, изкуствения интелект и автоматизацията. Според него България има нужда от млади специалисти, които не просто използват новите технологии, а могат да участват в създаването им.

Стоянов определи обучението в реална работна среда като важна връзка между професионалното образование, бизнеса и пазара на труда. Наред с професионалните умения той открои почтеността и достойнството като основни качества за младите хора.

По време на посещението беше представена и нова система в професионалното образование - „Career Credit System“. Чрез личен образователен паспорт тя проследява придобитите от учениците знания и практически умения, както и участията им в доброволчески и спортни дейности.

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