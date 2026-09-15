Все повече сигнали от ГЕРБ сочат Ивайло Симеонов като възможна изненада на президентските избори

Ивайло Симеонов вече официално е в президентската надпревара, но големият политически въпрос около кандидатурата му остава без отговор: ще застане ли ГЕРБ зад независимия кмет на Елин Пелин?

Нов сигнал, който подхранва подобен сценарий, дойде от Надежда Ганева – комуникационен експерт и бивш съветник на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. В ефира на NOVA NEWS тя открои Симеонов сред кандидатите, които могат да разместят предварителните сметки.

„Има и други кандидати, като кмета на Елин Пелин, който може да изненада с резултата, ако направи интересна кампания“, заяви Ганева в коментар за предстоящия президентски вот.

Само по себе си изказването не представлява официална позиция на ГЕРБ. Политическият му контекст обаче трудно може да бъде пренебрегнат заради предишната роля на Ганева в екипа на Даниел Митов и заради последователността на събитията около кандидатурата на Симеонов.

„Таралеж“ съобщи първи за възможната подкрепа

Още на 5 септември „Таралеж“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че кметът на Елин Пелин ще се включи в президентските избори като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, но с подкрепата на ГЕРБ.

Седмица по-късно първата част от тази информация беше потвърдена официално. Инициативен комитет внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрацията на Ивайло Симеонов като кандидат за президент и на проф. Косьо Стойчев като кандидат за вицепрезидент. Двамата ще участват във вота като независима двойка.

Официално решение на ГЕРБ за подкрепа на кандидатурата засега не е обявено. Това обаче не изключва партията да застане зад Симеонов в хода на кампанията, без той формално да се превръща в неин кандидат.

Тъкмо тази дистанция би позволила на кмета да защитава образа си на независим участник, а на ГЕРБ – да прецени кога и доколко да вложи политическия и организационния си ресурс.

Случайно споменаване или внимателно подаден сигнал?

Надежда Ганева е комуникационен експерт и обществено активна фигура. През 2025 г. името ѝ фигурира в официалните данни на МВР като съветник на министъра в периода, когато ведомството е ръководено от Даниел Митов.

Това не превръща автоматично думите ѝ в послание от централата на ГЕРБ. Но публичното открояване на Симеонов като кандидат, способен да изненада, идва в момент, когато партията за първи път не участва в президентски избори със собствена официална кандидатура.

Затова всяко подобно изказване неизбежно ще бъде четено и като сондиране на обществените реакции: има ли Симеонов потенциал да събере подкрепа извън твърдото партийно ядро и може ли да се превърне в приемлива кандидатура за избиратели, които не биха гласували за човек с пряко поставен етикет „ГЕРБ“.

Кандидат, който е побеждавал ГЕРБ

Ивайло Симеонов е кмет на община Елин Пелин от 2015 г. и в момента управлява трети мандат. Той не е избиран като кандидат на ГЕРБ. През 2015 и 2019 г. е номиниран от ВМРО, а през 2023 г. получава подкрепата на коалиция между ВМРО и „Има такъв народ“.

Тази биография може да се окаже негово предимство. Симеонов не носи пряко отговорността за националното управление на ГЕРБ, но като дългогодишен кмет притежава административен опит и разпознаваем профил на представител на местната власт.

През март Бойко Борисов посети Елин Пелин и проведе публична среща със Симеонов. Тогава разговорът беше представен като обсъждане на общинските проекти, проблемите на местната власт и политическата ситуация в страната. Срещата не беше обвързана с президентска кандидатура, но днес придобива различно значение на фона …