Все повече сигнали от ГЕРБ сочат Ивайло Симеонов като възможна изненада на президентските избори
Бивш съветник на Даниел Митов посочи кмета на Елин Пелин като възможната изненада на изборите, докато партията на Борисов остава без собствен кандидат и запазва мълчание за подкрепата си.
Ивайло Симеонов вече официално е в президентската надпревара, но големият политически въпрос около кандидатурата му остава без отговор: ще застане ли ГЕРБ зад независимия кмет на Елин Пелин?
Нов сигнал, който подхранва подобен сценарий, дойде от Надежда Ганева – комуникационен експерт и бивш съветник на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. В ефира на NOVA NEWS тя открои Симеонов сред кандидатите, които могат да разместят предварителните сметки.
„Има и други кандидати, като кмета на Елин Пелин, който може да изненада с резултата, ако направи интересна кампания“, заяви Ганева в коментар за предстоящия президентски вот.
Само по себе си изказването не представлява официална позиция на ГЕРБ. Политическият му контекст обаче трудно може да бъде пренебрегнат заради предишната роля на Ганева в екипа на Даниел Митов и заради последователността на събитията около кандидатурата на Симеонов.
„Таралеж“ съобщи първи за възможната подкрепа
Още на 5 септември „Таралеж“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че кметът на Елин Пелин ще се включи в президентските избори като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, но с подкрепата на ГЕРБ.
Седмица по-късно първата част от тази информация беше потвърдена официално. Инициативен комитет внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрацията на Ивайло Симеонов като кандидат за президент и на проф. Косьо Стойчев като кандидат за вицепрезидент. Двамата ще участват във вота като независима двойка.
Официално решение на ГЕРБ за подкрепа на кандидатурата засега не е обявено. Това обаче не изключва партията да застане зад Симеонов в хода на кампанията, без той формално да се превръща в неин кандидат.
Тъкмо тази дистанция би позволила на кмета да защитава образа си на независим участник, а на ГЕРБ – да прецени кога и доколко да вложи политическия и организационния си ресурс.
Случайно споменаване или внимателно подаден сигнал?
Надежда Ганева е комуникационен експерт и обществено активна фигура. През 2025 г. името ѝ фигурира в официалните данни на МВР като съветник на министъра в периода, когато ведомството е ръководено от Даниел Митов.
Това не превръща автоматично думите ѝ в послание от централата на ГЕРБ. Но публичното открояване на Симеонов като кандидат, способен да изненада, идва в момент, когато партията за първи път не участва в президентски избори със собствена официална кандидатура.
Затова всяко подобно изказване неизбежно ще бъде четено и като сондиране на обществените реакции: има ли Симеонов потенциал да събере подкрепа извън твърдото партийно ядро и може ли да се превърне в приемлива кандидатура за избиратели, които не биха гласували за човек с пряко поставен етикет „ГЕРБ“.
Кандидат, който е побеждавал ГЕРБ
Ивайло Симеонов е кмет на община Елин Пелин от 2015 г. и в момента управлява трети мандат. Той не е избиран като кандидат на ГЕРБ. През 2015 и 2019 г. е номиниран от ВМРО, а през 2023 г. получава подкрепата на коалиция между ВМРО и „Има такъв народ“.
Тази биография може да се окаже негово предимство. Симеонов не носи пряко отговорността за националното управление на ГЕРБ, но като дългогодишен кмет притежава административен опит и разпознаваем профил на представител на местната власт.
През март Бойко Борисов посети Елин Пелин и проведе публична среща със Симеонов. Тогава разговорът беше представен като обсъждане на общинските проекти, проблемите на местната власт и политическата ситуация в страната. Срещата не беше обвързана с президентска кандидатура, но днес придобива различно значение на фона …