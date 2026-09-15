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Димитър Стоянов: Модернизацията на армията не трябва да спира

Димитър Стоянов: Модернизацията на армията не трябва да спира
БТА

Армията е била неглижирана близо 30 години, посочи Стоянов

Модернизацията на армията не трябва да спира. Това е процес, а не еднократно действие, заяви на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на тържественото откриване на учебната 2026/2027 година в Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра.

По въпроса за бюджета на военното министерство за следващата година той съобщи, че още днес ще има среща с представители на министерството на финансите, за да се коментира финансовата рамка за 2027 година, предаде БТА.

По думите на Стоянов армията е била неглижирана близо 30 години и след направените през последните години стъпки за модернизация процесът трябва да продължи.

"Надявам се да убедя правителството, че има нужда от тези средства и че трябва да реализираме това, което сме заложили", добави Стоянов. 

По повод общественото обсъждане на промените в Закона за отбраната и въоръжените сили министърът каза, че борбата с дроновете е предизвикателство, с което се сблъсква системата за сигурност и трябва да се мисли иновативно. Стоянов каза, че е възложил на военното ръководство на Министерството на отбраната разработването на единна система за подаване на информация на едно място, където да се взема възможно най-бързо решение какво се случва във въздушното пространство – от нула до възможно най-високата част от въздушното пространство, която може да бъде засечена, а не само над 3000 метра, както е било по стари догми.

Стоянов каза, че тези въпроси ще бъдат част от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Те трябва да преминат през обществено обсъждане, което трябва да приключи до 10 октомври. Амбицията му е от 1 януари догодина да има действащо законодателство в тази посока. По думите му подобни закони вече действат на територията на Полша, Румъния и други страни. 

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