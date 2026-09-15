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Мутафчиев: Платихме милиони за 13 000 км тол система, използваме само 3000

Мутафчиев: Платихме милиони за 13 000 км тол система, използваме само 3000
ТВ кадър

Бившият транспортен министър постави под въпрос ефективността на системата и попита дали някой е потърсил отговорност

Тол системата в България е била изградена с капацитет за 13 000 километра пътна мрежа, но в момента се използва за едва 3000 километра. Това заяви бившият транспортен министър Петър Мутафчиев в ефира на Bulgaria ON AIR, поставяйки въпроса доколко ефективно се използва направената инвестиция.

"Платихме много милиони за 13 000 км ТОЛ система, а сега се използват само 3000 км. Някой потърси ли сметка? Общата пътна мрежа в България е 20 000 км", коментира Мутафчиев.

Темата за тол системата беше повдигната на фона на плановете за промени в контрола на движението по пътищата. Бившият министър определи създаването на единен контролен орган като положителна стъпка, но предупреди, че все още липсва яснота кой ще определя цялостната политика за пътна безопасност и как ще бъдат използвани събраните данни.

"Половината инциденти стават в градовете"

Мутафчиев обърна внимание и на контрола в населените места, който според него остава на заден план.

"Неглижираме движението в града, а половината от инцидентите стават именно там", заяви той.

По думите му повече контрол сам по себе си няма да реши проблема. Значение имат състоянието на пътищата, организацията на движението и поставянето на пътните знаци.

"Знаци се слагат където си искат и каквито си искат. Нямаме добро знаково стопанство", коментира бившият министър.

Според него трябва да се анализират значително повече данни - включително къде са били обучавани шофьорите с най-много нарушения и кой носи отговорност за организацията на движението в отделните общини.

Предлага концесии за магистралите

Мутафчиев подкрепи и възможността за публично-частно партньорство при изграждането и поддръжката на автомагистралите. Според него това би позволило повече държавни средства да бъдат насочени към останалата част от пътната мрежа.

Той даде пример и с АМ "Хемус", която според него продължава да се изгражда "на парче", а пътуването към Варна остава трудно.

"То няма такава магистрала. Не е довършена, прави се на парче", заяви Мутафчиев, като допълни, че лично предпочита маршрута през Бургас, който определя като по-малко рисков.

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