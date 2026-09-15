ДБ предлага 40 законопроекта за всеобхватна дигитална трансформация

“Демократична България” предлага законодателна програма от 40 законопроекта за всеобхватна дигитална трансформация.

Програмата е отворена към професионалистите и гражданите за дискусия и надграждане на предложените идеи и решения.

“Целта е да се осигури удобство за гражданите, оптимална работа на администрацията, прозрачност, ограничаване на корупционния риск и конкурентна среда за развитие на бизнеса”, каза основният автор на законопроектите Божидар Божанов, съпредседател на “Да, България”.

Пакетът от нормативни промени в законодателната програма, наречен “Законите за дигитална България”, е разделен на 8 групи. Предложенията са следните:

1. Нулева бюрокрация - отпадане на излишни документи, хартийки, книжки, бележки, дневници и какво ли още не. В тази група има 9 законопроекта, за отпадане на здравноосигурителна книжка, отпадане на хартиения болничен лист, отпадане на удостоверенията за наследници и за липса на задължения, премахване на печата и изискването на печати, отпадане на стикери по автомобила, заявления за EORI номер, хартиени документи за таксиметрови превози, както и за дигитализиране на риболовния и ловния билет.

2. Дигитализация на процеси - 10 законопроекта за преминаване от хартиени или полу-електронни процеси към изцяло електронни процеси - електронно досъдебно производство, електронен процес по инвестиционно проектиране и устройствено планиране, възможност за електронни нотариални производства, за електронна регистрация на автомобил, регистрация на фирма и производство за намена на чужденци. Въвеждане на електронни фактури и съхранение на електронни копия на хартиени фактури, пълна дигитализация на процесите по издаване на ТЕЛК, както и централизирано електронно проследяване на спазването на сроковете за произнасяне на всички администрации.

3. Закона за използването и развитието на изкуствения интелект - цялостна уредба, свързана с прилагането на европейския регламент за искуствения интелект, както и използването на ИИ в публичния сектор, развитие на уменията на работниците и служителите за работа с ИИ, въвеждане на стимули за развитие на ИИ и ограничаване на рисковете.

4. Национален цифров портфейл - въвеждане на единно приложение за достъп до електронни услуги, справки, кореспонденция с държавни органи, както и европейски портфейл за цифрова самоличност, вкл. възможност за представяне на личен документ през смартфон.

5. Управление на ИКТ в обществения сектор - изцяло нов закон, който подробно да уреди как държавата и общините управляват информационните и комуникационните технологии - как ефективно да планират, възлагат и приемат резултати, така че използването на информационни технологии да не е тромаво, скъпо и безрезултатно усилие. Уреждане на ролята на системния интегратор и прозрачното възлагане.

6. Права и защита в дигиталния свят - в процеса на дигитализация трябва да бъдат гарантирани основни права и защита на уязвими групи. По тази причина в тази група са включени законопроекти за защита на данните на шофьорите в тол-системата, защита на трафичните данни, криминализиране на шпионския софтуер, възможност за отказ от съхраняване на биометрични данни в МВР, възможност за лица с увреждания да ползват ефективно телефон 112, ограничаване на онлайн рекламата на хазарт, ограничаване на пристрастяващите елементи на социалните мрежи.

7. Публичност и прозрачност - публикуването на колкото може повече данни за работата на държавата, особено когато става дума за разходване на публични средства, е изключително важна мярка - в тази група са включени законопроекти, с които администрацията се задължава да публикува данни за плащанията на НЗОК, плащанията на държавните дружества, земеделските субсидии, данните от системата за ветеринарен контрол (с цел ограничаване на фиктивните животни), отворени данни за ПТП, пътни нарушения и рецидивисти на пътя, както и увеличаване на данните в структуриран вид в Търговския регистър.

8. Дигитални мерки срещу корупция и злоупотреби - дигитализацията сама по себе си е антикорупционна мярка, но в тази група са конкретни мерки, насочени срещу злоупотреби в различни сектори: дигитални мерки срещу корупцията в здравеопазването, мерки срещу имотните измами, ограничаване на фалшиви ТЕЛК-решения и измами с лични асистенти, както и ограничаване на злоупотребите със специални разузнавателни средства чрез дигитализация и повишаване на сигурността на процесите в органите, използващи СРС.

Част от законопроектите в тази законодателна програма вече са внесени. Други ще бъдат внесени след като бъдат обсъдени (системата, в която са качени, създадена с изкуствен интелект, позволява обществено обсъждане и призоваваме всеки да остави становище).

“Не спираме с усилията за модернизация на страната, без значение дали сме управляващи или опозиция. Ако управляващите искат да правят правилните неща, няма да е достатъчно да напишат думата “дигитализация” няколко десетки пъти в програмата си - трябва ясен ангажимент, визия и приоритети”, заявява Божидар Божанов. Той декларира, че ДБ ще търси широка парламентарна подкрепа, защото България има спешна нужда от модернизация и дигитална трансформация.