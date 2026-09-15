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Общество

Центърът на София остава без автомобили за два дни

Центърът на София остава без автомобили за два дни
Столична община

Ограниченията започват на 19 септември, а в неделя по столичните улици ще премине и голямо велошествие

Част от центъра на София ще бъде затворена за автомобили на 19 и 20 септември заради инициативата "Европейска седмица на мобилността - Уикенд без автомобили". Освен ограниченията за движение ще бъдат въведени и забрани за престой и паркиране.

От 4:30 часа на 19 септември до 18:00 часа на 20 септември няма да бъде разрешено паркирането и престоят на автомобили по ул. "15-и ноември" в участъка между ул. "Шипка" и бул. "Цар Освободител".

По-сериозното ограничение ще засегне бул. "Цар Освободител". От 4:30 часа на 19 септември до 23:30 часа на 20 септември движението на автомобили ще бъде спряно между ул. "Княз Александър I" и бул. "Васил Левски".

Ще остане възможност за преминаване през пл. "Народно събрание", ул. "15-и ноември" и ул. "Георги С. Раковски" съгласно временната организация на движението.

Велошествие по улиците на София

Кулминацията на инициативата ще бъде на 20 септември, когато между 10:00 и 12:00 часа ще се проведе градско велошествие, организирано от Столичната община, Центъра за градска мобилност и Посолството на Дания.

Участниците ще потеглят от пл. "Народно събрание", а маршрутът е вдъхновен от финала на Giro d’Italia в София през пролетта на 2026 г.

Велосипедистите ще преминат по бул. "Цариградско шосе", ул. "Самоковско шосе" и бул. "Копенхаген", след което ще се върнат по "Цариградско шосе" до пл. "Народно събрание".

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която насърчава използването на обществен транспорт, велосипеди и други алтернативи на придвижването с личен автомобил.

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