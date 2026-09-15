Над 70 кг марихуана са открити в наркооранжерия в Старозагорско

Над 70 килограма марихуана и 368 растения от рода на конопа са открити в наркооранжерия в къща в старозагорското село Змейово по време на специализирана полицейска операция на служители на сектор „Криминална полиция“ към Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. Това съобщи директорът на ОД на МВР-Стара Загора старши комисар Димитър Машов, цитиран от БТА.

Машов посочи, че по случая за срок до 24 часа са задържани мъж на 45 години и жена на 29 години, които са обитавали къщата. Предстои на мъжа да бъдат повдигнати обвинения.

​"Помещението, в което са се намирали саксиите, е било добре замаскирано, а униформените са установили фризери, в които е имало допълнително суха растителна маса от типа на конопа - 68 пакета (с тегло от по 1 кг.). Отделно е бил намерен един чувал, в който е имало около 2 кг и половина пресована марихуана", обясни директорът на полицията.

Общата стойност на откритите наркотици е около 400 хиляди евро.

Оранжерията е имала осветителни тела - лед лампи, вентилатори, влагомери, торове и всичко, което е необходимо за отглеждането на такъв вид растения.

​За тези престъпления се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 до 100 хиляди лева.

​