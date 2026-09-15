Новини
Търси
Подкаст
Общество

Над 70 кг марихуана са открити в наркооранжерия в Старозагорско

Над 70 кг марихуана са открити в наркооранжерия в Старозагорско
БТА

Общата стойност на откритите наркотици е около 400 хиляди евро

Над 70 килограма марихуана и 368 растения от рода на конопа са открити в наркооранжерия в къща в старозагорското село Змейово по време на специализирана полицейска операция на служители на сектор „Криминална полиция“ към Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. Това съобщи директорът на ОД на МВР-Стара Загора старши комисар Димитър Машов, цитиран от БТА.

Машов посочи, че по случая за срок до 24 часа са задържани мъж на 45 години и жена на 29 години, които са обитавали къщата. Предстои на мъжа да бъдат повдигнати обвинения. 

​"Помещението, в което са се намирали саксиите, е било добре замаскирано, а униформените са установили фризери, в които е имало допълнително суха растителна маса от типа на конопа - 68 пакета (с тегло от по 1 кг.). Отделно е бил намерен един чувал, в който е имало около 2 кг и половина пресована марихуана", обясни директорът на полицията.

Общата стойност на откритите наркотици е около 400 хиляди евро.

Оранжерията е имала осветителни тела - лед лампи, вентилатори, влагомери, торове и всичко, което е необходимо за отглеждането на такъв вид растения. 

​За тези престъпления се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 20 до 100 хиляди лева.

Още по темата

Задържаха мъж заради марихуана и конопени растения в димитровградско село

Задържаха мъж заради марихуана и конопени растения в димитровградско село

Съдът пусна от ареста 17-годишния, задържан с 10 кг марихуана

Съдът пусна от ареста 17-годишния, задържан с 10 кг марихуана

Иван Демерджиев: Стотици килограми кокаин и марихуана са задържани край Бургас

Иван Демерджиев: Стотици килограми кокаин и марихуана са задържани край Бургас

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Водещи

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 3 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 5 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 7 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 18 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 21 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 26 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 33 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 37 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 38 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 42 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 47 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 54 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 55 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 59 минути