37-годишен мъж е обвинен за принуда и насилствено отвеждане на жена от Самоков

37-годишен мъж е привлечен като обвиняем заради случай на домашно насилие, при който той принудил жена от Самоков да се качи в автомобила му и я отвел в посока Дупница.

До обвинението се стигнало след разследване на служители от Районното управление в Самоков. В хода му са събрани доказателства за съпричастността на мъжа към деянието, при което той е заставил пострадалата да се качи в автомобила, след което двамата потеглили към Дупница.

На 37-годишния мъж е наложена мярка за неотклонение „подписка“. Разследването е приключило, а материалите по случая са изпратени в прокуратурата за последващи действия.