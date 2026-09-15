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37-годишен мъж е обвинен за принуда и насилствено отвеждане на жена от Самоков

37-годишен мъж е обвинен за принуда и насилствено отвеждане на жена от Самоков
БТА

Мъжът е заставил жената да се качи в автомобила му и я отвел в посока Дупница

37-годишен мъж е привлечен като обвиняем заради случай на домашно насилие, при който той принудил жена от Самоков да се качи в автомобила му и я отвел в посока Дупница.

До обвинението се стигнало след разследване на служители от Районното управление в Самоков. В хода му са събрани доказателства за съпричастността на мъжа към деянието, при което той е заставил пострадалата да се качи в автомобила, след което двамата потеглили към Дупница.

На 37-годишния мъж е наложена мярка за неотклонение „подписка“. Разследването е приключило, а материалите по случая са изпратени в прокуратурата за последващи действия.

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