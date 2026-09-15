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Съдии от Финландия ще свирят първия мач на Левски в Лига Европа

Съдии от Финландия ще свирят първия мач на Левски в Лига Европа
БТА

Мехди Мубарик ще бъде на линия за домакинството на Ред Бул Залцбург

Финландска съдийска бригада ще ръководи първия мач на Левски от основната фаза на Лига Европа срещу РБ Залцбург. Двубоят е от 19.45 ч. в четвъртък на Националния стадион „Васил Левски”. Мохамад Ал-Емара ще бъде главен съдия на срещата, а сънародниците му Турка Валяка и Мика Лампу ще бъдат асистент съдии, четвърти арбитър е Йони Хютия. Павел Малец и Корнел Пашкевич от Полша ще отговарят за системата ВАР.

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Междувременно контузията на халфа Мехди Мубарик не е тежка и той ще бъде на линия за двубоя с австрийците. Едно от новите попълнения започна като титуля срещу Ботев Враца през уикенда, но бе заменен на почивката. Преди това той също лекуваше травма.

За днес тренировъчният процес се измества за 18:30 часа. Заниманието на клубната база ще се проведе при изцяло закрити врата. В сряда, отново в 18:30, е последната тренировка преди сблъсъка с РБ Залцбург.

 

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