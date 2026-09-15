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Как хибридните продукти за устни размиват границата между грижата за кожата и грима

Как хибридните продукти за устни размиват границата между грижата за кожата и грима

NYX Professional Makeup представя SMUSHY SOS, нов хибриден продукт за устни, обогатен с хиалуронова киселина, който осигурява до 12 часа хидратация*, като същевременно съчетава грижа, цвят и блясък.

Грижата за кожата и гримът все повече се преплитат, а продуктите за устни са един от най-добрите примери за тази тенденция. Вместо грижата, цветът и блясъкът да бъдат отделни стъпки, все повече формули ги съчетават в един продукт с множество ползи.

В основата на тази промяна е SMUSHY SOS от NYX Professional Makeup – нов продукт за устни, обогатен с хиалуронова киселина, който осигурява до 12 часа хидратация.* Леката му текстура с гланцов завършек и възможността за наслагване на цвета позволяват лесно да се адаптира към различни beauty рутини и към желаната интензивност на визията.

Когато гримът се превръща в грижа за кожата

Устните са ежедневно изложени на студ, вятър, слънце и сух въздух, което може бързо да доведе до загуба на влага и усещане за сухота или опъване. Хиалуроновата киселина е добре позната съставка в хидратиращите продукти за грижа за кожата благодарение на способността си да привлича и задържа влагата, а все по-често намира място и във формулите на продуктите за устни.

Формулата на SMUSHY SOS е обогатена с хиалуронова киселина, която подпомага хидратацията и оставя устните меки и с приятно усещане. Гланцовата текстура им придава гладък и поддържан вид, а леката, нелепкава формула осигурява комфорт при ежедневно носене.

Един продукт, различни начини на употреба

За дневна визия SMUSHY SOS може да се използва самостоятелно – нанесен в тънък слой за деликатен блясък или на няколко слоя за по-интензивен ефект. Цветът позволява постепенно надграждане, така че резултатът може да варира от дискретен до по-изразителен според желаната интензивност. Продуктът може да се нанася и върху молив или червило като финален щрих към грима.

За тези, които искат да включат SMUSHY SOS и във вечерната си грижа, прозрачният нюанс 01 GREEN SERENI-TEA може да се нанесе на по-плътен слой и да се използва като хидратираща маска за устни през нощта.*

Шест нюанса, шест различни аромата

SMUSHY SOS се предлага в шест нюанса, всеки със свой отличителен аромат:

• 01 GREEN SERENI-TEA – прозрачен нюанс с нотки на зелен чай и мед

• 02 SHEA SO SMOOTH – с аромат на масло от ший

• 03 PEACHY PAMPER – с аромат на сочна праскова

• 06 ROSE RECHARGE – с елегантен аромат на роза

• 07 RED-Y 2 CHILL – с освежаващ аромат на мента

• 08 COCONUT CALM – аромат на кокос

От свежите нотки на мента и зелен чай до сладките аромати на праскова и кокос – изборът на SMUSHY SOS не зависи само от желания цвят и интензивността на блясъка, но и от индивидуалните предпочитания за аромат.

Грижата за кожата и гримът вече не са две отделни стъпки

SMUSHY SOS отразява нарастващото търсене на beauty продукти, които не се вписват само в една категория. Вече не е необходимо да избираме между грижа и грим – един продукт може да съчетава хидратация, цвят и блясък и да се адаптира към различни моменти от деня и beauty рутини.

NYX Professional Makeup SMUSHY SOS съчетава формула, обогатена с хиалуронова киселина, до 12 часа хидратация, лека, нелепкава текстура и шест различни нюанса. Прозрачният 01 GREEN SERENI-TEA може да се нанася и в по-плътен слой като част от вечерната грижа за устните.*

 

12 ч. хидратация на устните*
*Инструментален тест, 30 участници

Повече информация за кампанията е налична на www.nyxcosmetics.com  и https://www.instagram.com/nyxcosmetics_bg/. Можете да намерите продуктите в магазините на Lilly и DM.

 

За NYX Professional Makeup

NYX Professional Makeup е модерен, дигитално ориентиран козметичен бранд и един от двигателите на новите тенденции в света на красотата. Марката предлага професионално качество на достъпни цени, както и богато разнообразие от цветове, нюанси и аксесоари за грим. Вдъхновен от изкуството на професионалния грим, NYX Professional Makeup има силно присъствие както в дигиталната среда, така и в търговската мрежа. Марката е сред най-влиятелните в социалните медии и е следвана от водещи влогъри, инфлуенсъри и милиони фенове. Базирана в Лос Анджелис, NYX Professional Makeup се предлага в над 70 държави чрез хиляди търговски обекти, както и онлайн на www.nyxcosmetics.com.

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