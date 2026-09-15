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България с едно от най-ниските нива на свободни работни места в ЕС

България с едно от най-ниските нива на свободни работни места в ЕС
Pixabay

Това показват публикувани днес данни на Евростат

Делът на свободните работни места в България е намалял до 0,8% през второто тримесечие на 2026 г., показват публикувани днес данни на Евростат. За сравнение, през първото тримесечие показателят е бил 0,9%, а година по-рано също е възлизал на 0,9%.

По този показател България се нарежда на едно ниво с Полша и е сред страните с най-малко свободни позиции в Европейския съюз. По-нисък дял е отчетен единствено в Румъния – 0,5%.

На тримесечна и на годишна база понижението в България е с 0,1 процентен пункт. През третото и четвъртото тримесечие на 2025 г. делът на свободните работни места също е бил 0,8%, преди да се повиши до 0,9% през първите три месеца на 2026 г. Данните са без сезонно изглаждане.

В промишлеността и строителството делът на свободните работни места в България е 0,6%. Той остава непроменен спрямо първото тримесечие на годината, но е по-нисък от отчетените 0,7% през същия период на 2025 г.

При услугите се наблюдава по-осезаем спад. Делът на свободните позиции е намалял до 0,8%.

Средно за Европейския съюз делът на свободните работни места през второто тримесечие е 2%. Това е понижение спрямо 2,1% както през първите три месеца на годината, така и през второто тримесечие на 2025 г.

В еврозоната показателят е 2,1%, спрямо 2,3% през предходното тримесечие и 2,2% година по-рано.

Най-висок дял на свободните работни места е регистриран в Нидерландия – 4,1%. Следват Белгия с 3,3%, Малта с 3,1% и Австрия с 2,9%.

В противоположния край на класацията са Румъния с 0,5%, България и Полша с по 0,8%, както и Испания и Словакия с по 0,9%.

На годишна база делът на свободните работни места се е увеличил в три държави от ЕС, останал е без промяна в осем и е намалял в 15.

Най-голямо увеличение е отчетено в Словения – с 0,3 процентни пункта. Следват Гърция с ръст от 0,2 процентни пункта и Швеция – с 0,1 процентен пункт.

Най-сериозен спад е регистриран в Кипър – с 0,7 процентни пункта. В Белгия понижението е с 0,6 процентни пункта, а в Австрия – с 0,5 процентни пункта.

Средно за ЕС делът на свободните работни места в промишлеността и строителството е 1,8%, докато в еврозоната достига 2%.

При услугите показателят е по-висок – 2,1% за ЕС и 2,2% за еврозоната.

По отделни икономически дейности най-висок дял на свободните работни места в ЕС е отчетен в строителството, както и в административните и спомагателните дейности – по 2,8%.

След тях се нарежда секторът на хотелиерството и ресторантьорството, където делът на незаетите позиции достига 2,5%.

Данните на Евростат показват, че пазарът на труда в България продължава да се характеризира с относително нисък дял на свободните работни места в сравнение със средните стойности за ЕС. Докато средно в Съюза на всеки 100 работни места две са свободни, в България те са по-малко от едно.

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