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Икономика

Мая Манолова и Васил Велев с различни позиции за цените и инфлацията

Мая Манолова и Васил Велев с различни позиции за цените и инфлацията

Според Манолова настоящото управление е първото, което предприема реални стъпки за ограничаване на поскъпването

Корупцията, високите цени и инфлацията продължават да са сред основните проблеми за българските граждани. Бившият омбудсман Мая Манолова и председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев представиха различни позиции за действията на държавата и необходимостта от допълнителна регулация на пазара в ефира на „Челюсти“.

Според Манолова настоящото управление е първото, което предприема реални стъпки за ограничаване на поскъпването.

„За първи път в парламента се случи нещо невиждано досега – приеха се законови текстове не просто без благословията на търговските вериги, а въпреки техния отпор“, заяви тя.

По думите ѝ делът на големите търговски вериги на пазара вече надхвърля 70%. Манолова посочи още, че при покупателна способност в България от около 68% от средната за ЕС цените на храните достигат 93% от средноевропейските нива.

Бившият омбудсман настоя за „крути и категорични мерки“, които да включват контрол върху цените и по-сериозна защита както на потребителите, така и на производителите.

Велев: Повече пари без повече производство водят до по-високи цени

Васил Велев от своя страна предупреди, че законодателните промени сами по себе си няма да бъдат достатъчни за овладяване на проблема.

„Самото вкарване в закона е необходимо, особено не е и достатъчно, за да проработи“, коментира той.

Според Велев един от основните проблеми е прекомерната концентрация на пазарна сила. Той обърна внимание и на връзката между увеличаването на доходите, производителността на труда и инфлацията.

„Сипват се пари, срещу които няма произведени стоки – няма такъв ръст в производството, няма такъв ръст в производителността. Всичко това увеличава цените“, заяви Велев.

По думите му увеличаването на доходите трябва да бъде съобразено с реалния ръст на производителността и произведените в икономиката стоки и услуги.

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