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Тодор Тодоров за "Петрохан": Момчетата в кемпера са били жертва на сексуално посегателство

Тодор Тодоров за "Петрохан": Момчетата в кемпера са били жертва на сексуално посегателство
Републиканци за България

Криминалният психолог е категоричен, че Николай Златков и Александър Макулев са били жертва на Калушев

Един от водещите криминални психолози в страната - Тодор Тодоров, коментира в подкаста "Зад маската" случая "Петрохан-Околчица". Припомняме, че преди ден от МВР и прокуратурата дадоха нови данни, които допълват "пъзела". Тодоров е категоричен, че изводите на експертите са неоспорими.

На въпрос дали може да става въпрос за убийство от организирана престъпна група, той заяви:

"Организираната престъпност не действа така, те са бързи, не оставят следи. Гледат да не оставят нищо след тях", заяви той.

Тодоров е категоричен, че разкритите данни за педофилия и сексуално посегателство са ясни, а самият той го е казал още преди месеци.

По отношение на поведението на криминалният психолог Росен Йорданов, ангажиран по случая, който по време на брифинга беше особено емоционален, заяви:

"Това е бивш мой колега и бивш мой приятел" отказа да коментира Тодоров.

По отношение на това как Калушев е убеждавал родителите да дават децата си, той заяви, че "Ламата" е усещал къде може да "пробие". 

"Не е необходимо да им бъркаме повече в раните", добави той.

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