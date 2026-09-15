Александър Станков за Спортен Таралеж: Левски играе по-добре от ЦСКА

"Когато гледам отборите в първенството виждам, че Левски играе най-добре. Играе по-силно от ЦСКА, изключвам мача за Суперкупата. На мен ми се иска "червените" да настигнат "сините" и да ги задминат като игра", заяви за "Спортен Таралеж" бившият треньор на "армейците" Александър Станков.

Според него Христо Янев си е вършел добре работата в ЦСКА.

"Нов треньор на такъв голям клуб не се избира лесно. Трябва да се анализира, да се види дали ще пасне. Мисля, че не беше правилно така да се обявява напускането на Янев. По-добре е да кажеш, че си тръгваш след мача. ЦСКА е най-мощният във финансово отношение в момента в България. Такъв комфорт не съм виждал досега. Това е суперкомфорт. Такава стабилност във финансово отношение не е имало и при Васил Божков, и при Илия Павлов", каза още Станков.

Той добави, че конкуренцията между Левски и ЦСКА ще доведе до развитието във всяко едно отношение и на двата клуба.

"Лудогорец няма да остави нещата така. Знаейки собствениците и това, че искат да са винаги на върха. Нашето първенство обаче не зависи само от него. Зависи от други пластове под първенството", сподели за "Спортен Таралеж" бившият селекционер на младежкия национален отбор.