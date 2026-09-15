ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

ЦСКА срещу ЦСКА 1948 е големият сблъсък от четвъртфиналите на новия турнир Купата на елита. Жребият противопостави Левски на Арда и размина двата пловдивски отбора. Наградният фонд на турнира ще е 720 000 евро. За всеки участник ще има 75 000 евро, а полуфиналистите ще вземат по 96 000. Финалистите са с по 150 000 евро, а победителят ще получи малко повече.

Домакините на мачовете са отборите с по-висока средна посещаемост на база данните от миналия сезон.

Какво представлява новият футболен турнир Купата на елита

Жребият:

Ботев Пловдив - Ботев Враца (14 октомври)

Черно море - Локомотив Пловдив (21 октомври)

ЦСКА - ЦСКА 1948 (6 февруари)

Левски - Арда (7 февруари)

Полуфинали ще са в средата на март, а финалът е планиран за 7 април.