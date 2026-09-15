Орлин Атанасов: В последните 30 години не е имало избори в българския баскетбол

Орлин Атанасов разкритикува управлението на Георги Глушков в българската федерация по баскетбол. Атанасов е един от тримата известни кандидати да поемат президентсия пост на предстоящите избори на 5 октомвир. Другите двама са дългогодишният треньор Константин Папазов и настоящия директор на националните отбори Николай Рашков.

Тити Папазов представи кандидатурата си за президент на българския баскетбол

„Нашият екип е работещ и много по-добър от екипа на федерацията. Разчитам на това, което сме постигнали през годините. Хората, които играят баскетбол, ме познават. Не съм важен аз, важен е баскетболът, винаги съм се поставял на втори план", заяви Орлин Атанасов, който е един от състетелите на Българска баскетбола лига (ББЛ).

„Тити Папазов винаги сме имали много добри отношения, даже се видяхме съвсем скоро в Дупница. Но аз не знам дали официално съм кандидат, дали той е кандидат, има ли други кандидати. Това не е добър атестат за работата на федерацията. И не може да се оправдаваме с летните отпуски, например", каза още Атанасов.

„Ние успяхме да направим така, че да реализираме на 80% 3x3 турнирите. Успяхме географията на баскетбола да я утроим. Искаме да развием клубовете, да имаме повече. Превърнато е в бутиков спорт, за да има едни и същи ментори. Реално, в последните 30 години не е имало избори в българския баскетбол. Имаме план и го следваме - целта е българският баскетбол да е масов спорт за страната. Това е един изключително красив, университетски спорт, а ние, българите, цивилизационно имаме нужда от нещо, което да ни обединява. Със сигурност ще инициираме и реализираме в близко бъдеще музей на българския баскетбол", допълни той.

„Хората ще преценят с какво превъзхождам другите кандидати. Но аз могта да посоча две основни неща. Първо, аз от много години изграждам с мои съмишленици работещ екип и сме структурирали нещо много работещо. Второто нещо, с което много ги превъзхождам... и единият, и другият не излизат с екипите си", каза още Атанасов.