Русия предупреди Европа за „рисковете“ от френската ядрена инициатива
Според говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова предложението представлява потенциална заплаха за Москва
Инициативата на Франция за разширяване на ядреното възпиране към европейските ѝ съюзници предизвика остра реакция от Москва. Русия определи предложението като „неразумно“ и предупреди, че то крие рискове за страната, предаде Франс прес.
Към френската инициатива вече е решила да се присъедини и Финландия. Според говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова предложението представлява потенциална заплаха за Москва.
„Ние квалифицираме тази френска инициатива, меко и дипломатично казано, като неразумна. Със сигурност тя крие рискове за нас“, заяви Захарова по време на седмичния си брифинг.
На пресконференцията тя коментира и сигурността на западните политици и дипломати, посещаващи Украйна. По думите ѝ те трябва да оценяват „трезво“ рисковете, свързани с подобни визити, предаде Ройтерс.
Изявлението ѝ идва два дни след като руски дрон порази пътнически влак в Украйна. Според подадената информация по същата железопътна линия само минути по-рано е преминал дипломатически влак, превозващ бившия британски премиер Борис Джонсън, бившия шведски министър-председател Карл Билд и бившия директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.
Захарова заяви, че железопътните възли и транспортната инфраструктура, използвани от украинската армия, са легитимни цели за руските сили.
Тя припомни също, че през май Русия е предупредила чуждестранните дипломати в Киев да напуснат страната заради очакваните руски удари по украинския военно-промишлен комплекс.