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Русия предупреди Европа за „рисковете“ от френската ядрена инициатива

Русия предупреди Европа за „рисковете“ от френската ядрена инициатива
АР/БТА

Според говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова предложението представлява потенциална заплаха за Москва

Инициативата на Франция за разширяване на ядреното възпиране към европейските ѝ съюзници предизвика остра реакция от Москва. Русия определи предложението като „неразумно“ и предупреди, че то крие рискове за страната, предаде Франс прес.

Към френската инициатива вече е решила да се присъедини и Финландия. Според говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова предложението представлява потенциална заплаха за Москва.

„Ние квалифицираме тази френска инициатива, меко и дипломатично казано, като неразумна. Със сигурност тя крие рискове за нас“, заяви Захарова по време на седмичния си брифинг.

На пресконференцията тя коментира и сигурността на западните политици и дипломати, посещаващи Украйна. По думите ѝ те трябва да оценяват „трезво“ рисковете, свързани с подобни визити, предаде Ройтерс.

Изявлението ѝ идва два дни след като руски дрон порази пътнически влак в Украйна. Според подадената информация по същата железопътна линия само минути по-рано е преминал дипломатически влак, превозващ бившия британски премиер Борис Джонсън, бившия шведски министър-председател Карл Билд и бившия директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.

Захарова заяви, че железопътните възли и транспортната инфраструктура, използвани от украинската армия, са легитимни цели за руските сили.

Тя припомни също, че през май Русия е предупредила чуждестранните дипломати в Киев да напуснат страната заради очакваните руски удари по украинския военно-промишлен комплекс.

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