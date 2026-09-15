Част от столичен квартал остава без топла вода за повече от две седмици

Част от столичния квартал „Младост 1А“ ще остане без топла вода за повече от две седмици заради планиран ремонт на топлопреносната мрежа. Това съобщиха от „Топлофикация София“.

От 1 до 18 октомври 2026 г. дружеството ще подмени участък от главен топлопровод, както и отклоненията към отделни сгради. Причината за ремонта е високата аварийност и значителните загуби по мрежата в района.

От „Топлофикация София“ посочват, че целта е да се повиши надеждността на топлоснабдяването и да се намали рискът от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Кои сгради ще останат без топла вода

В посочения период ще бъде преустановено топлоподаването към блокове 514, 520, 521, 529, 530, 531, 532, 533 и 534 в „Младост 1А“, както и към 75-а детска градина „Сърчице“.

Блокове 529, 530, 531, 532, 533 и 534 също ще бъдат засегнати от спирането заради подмяната на топлопровода, но непосредствено пред тях няма да се извършват строително-ремонтни дейности.

От дружеството уверяват, че е създадена организация работата да приключи във възможно най-кратки срокове. Приоритетно ще се извършват дейностите пред детска градина „Сърчице“. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено и преди обявения краен срок.

За времето, през което услугата е прекъсната, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

От „Топлофикация София“ се извиниха на засегнатите потребители за причиненото неудобство.