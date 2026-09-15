Кая Калас призова ЕС да затегне визовия режим за руски граждани

Европейският съюз трябва да засили натиска върху Кремъл и да предприеме допълнителни мерки срещу руските хибридни атаки. Сред възможните стъпки е и преразглеждане на режима за издаване на туристически визи на руски граждани. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас пред Европейския парламент, предаде АФП.

„Въпреки международните усилия за прекратяване на войната, Путин избира да засилва агресивната си война срещу Украйна и враждебните действия срещу Европа“, заяви Калас. По думите ѝ изводът е ясен – руският президент няма да спре, докато не бъде спрян.

„Щом Русия е готова да поема по-големи рискове, Европа трябва да ѝ наложи по-висока цена“, каза тя.

Калас предупреди, че ЕС е изправен пред все по-интензивни хибридни атаки от страна на Москва, чиято цел е да бъде отслабена европейската подкрепа за Украйна. Тя посочи, че тревогата се е засилила през лятото, когато на германско летище беше открит дрон с експлозиви. Берлин обвини Москва за случая.

Според Калас освен увеличаване на помощта за Киев и затягане на санкциите срещу Кремъл, ЕС трябва да засили и контрола върху руските граждани, които влизат на територията на блока.

„Можем допълнително да затегнем контрола върху движението на руските дипломати в Шенген. Можем да забраним издаването на визи на руски бивши военнослужещи и трябва да преразгледаме издаването на туристически визи за руски граждани“, заяви тя.

Калас обясни, че подобни мерки са необходими, за да бъде ограничен броят на хората, които могат да извършват атаки на европейска територия.

Върховният представител на ЕС призова още държавите членки да подобрят обмена на разузнавателна информация и да разширят използването на изкуствен интелект в борбата с руската дезинформация.

Междувременно западни представители признават, че противодействието на действията на Москва остава сложно, тъй като голяма част от тях се извършват в т.нар. сива зона – под прага на открития военен конфликт.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Алиансът разполага с необходимите възможности за реакция при хибридни действия.

„Разполагаме с всички необходими възможности за отговор, когато става дума за хибридни действия. Не винаги това, което правим, ще бъде видимо и публично“, каза Рюте.

По думите му най-важната задача остава да се гарантира, че Украйна има необходимите средства, за да продължи да се противопоставя на руската агресия.

„Най-важното, разбира се, е да гарантираме, че Украйна разполага с необходимото, за да продължи борбата“, добави генералният секретар на НАТО.