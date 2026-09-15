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Ядрена енергия вместо газ: ЕС финансира финландски реактор за отопление

Ядрена енергия вместо газ: ЕС финансира финландски реактор за отопление
АР/БТА

Проектът е насочен и към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива

Европейската комисия подкрепи отпускането на заем от 40 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за разработването на финландска технология за малки модулни ядрени реактори.

Средствата ще бъдат насочени към финландската компания за ядрени технологии Steady Energy, която разработва малък модулен реактор (SMR), предназначен да осигурява топлинна енергия за градски отоплителни системи и промишлеността.

Според Европейската комисия това е първата инвестиция на ЕИБ в технология от този тип. Финансирането е част от усилията на ЕС за ускоряване на разработването и внедряването на малки модулни реактори и усъвършенствани модулни реактори (AMR), като целта е първите европейски съоръжения да започнат да функционират в началото на 30-те години.

Проектът е насочен и към намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Предоставеният заем ще финансира научноизследователска и развойна дейност, изпитвания и процеса по лицензиране на технологията във Финландия през следващите две години.

Разработваният реактор е предназначен да бъде свързван директно към мрежи за централно топлоснабдяване. По този начин технологията може да помогне за постепенното заместване на въглищата, природния газ и биомасата, използвани за отопление.

За разлика от традиционните атомни електроцентрали, които произвеждат основно електроенергия, реакторът на Steady Energy е проектиран да произвежда топлина. Според Европейската комисия това позволява по-пряко използване на ядрената енергия и ограничава загубите, свързани с преобразуването ѝ в електричество.

Европейската инвестиция е пореден знак за нарастващия интерес към малките модулни реактори като потенциален източник на нисковъглеродна енергия за отопление и промишлеността.

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