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Протест в центъра на София с искане за оставката на правителството на Румен Радев

Протест в центъра на София с искане за оставката на правителството на Румен Радев
Таралеж

Стотици протестиращи се събраха в района на Триъгълника на властта

Протест с искане за оставката на правителството на Румен Радев се провежда в центъра на София. Демонстрацията е организирана от активиста Манол Глишев и гражданското сдружение БОЕЦ.

Протестиращите се събраха в района на Министерския съвет, като част от тях са пред парадния вход на Народното събрание, срещу президентството и около фонтана пред сградата на държавния глава.

Организаторите отправят редица критики към управлението, свързани с бюджетния дефицит, външния дълг и според тях недостатъчните действия срещу организираната престъпност.

Сред мотивите за демонстрацията те посочват още закриването на Комисията по досиетата и твърдения за зависимости на правителството от Русия. Според организаторите политиката на кабинета създава рискове за националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ѝ в Европейския съюз.

Засилено полицейско присъствие

Броят на участниците в демонстрацията се е увеличил в хода на протеста. В района има засилено полицейско присъствие, но към момента няма данни за напрежение или инциденти.

Част от протестиращите заявяват, че са разочаровани от управлението, тъй като според тях кабинетът на Румен Радев не се противопоставя достатъчно категорично на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Други участници посочват, че не очакват правителството да бъде свалено след една демонстрация, но се надяват протестът да даде импулс за по-широко гражданско недоволство.

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