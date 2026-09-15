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Двама загинали при руски удар по жилищен район в Източна Украйна

Двама загинали при руски удар по жилищен район в Източна Украйна
АР/БТА

По данни на градската военна администрация атаката е извършена около 10:30 часа

Руски удар е поразил жилищен район в украинския град Славянск, Донецка област, при което са загинали двама души, а жена е била ранена, пише Укринформ.

По данни на градската военна администрация атаката е извършена около 10:30 часа. Повредени са три частни жилищни сгради.

При удара са загинали мъж, роден през 1972 г., и 73-годишна жена. 69-годишна жена е получила наранявания и е била откарана за медицинска помощ.

Местните власти съобщават, че руският обстрел продължава да застрашава цивилното население в Донецка област.

Само през предходното денонощие, 14 септември, руските сили са убили трима жители на областта и са ранили още 11 души, според украинските власти.

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