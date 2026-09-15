Мерц под натиск, но категоричен: Няма друга алтернатива на управляващата коалиция

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че в настоящия парламент няма реална възможност за създаване на друго мнозинство извън управляващата коалиция с Германската социалдемократическа партия (ГСДП). Той отхвърли и варианта за правителство на малцинството, като подчерта, че възнамерява да изпълни пълния си четиригодишен мандат, съобщи Ройтерс.

„Бях избран за четиригодишен мандат и искам да използвам това време, за да разреша проблемите“, заяви Мерц.

Канцлерът изрази надежда след предстоящите регионални избори да постигне споразумение със социалдемократите за продължаване на реформите в страната.

Вотът в провинциите Берлин и Мекленбург-Предна Померания в неделя се очаква да се превърне в поредния тест за подкрепата към Мерц и управляващото мнозинство.

На фона на изборите германският консервативен блок планира специално заседание, на което високопоставени партийни представители ще обсъдят слабите резултати от последните избори и се очаква да демонстрират подкрепата си за канцлера.

Мерц е подложен на засилващ се натиск от собствените си съпартийци след представянето на Християндемократическия съюз (ХДС) на изборите в Саксония-Анхалт. Там популистката „Алтернатива за Германия“ (АзГ) се представи изключително силно и почти достигна мнозинство в регионалния парламент.

На национално равнище ХДС и баварският му партньор Християнсоциален съюз (ХСС) получават между 18 и 20% подкрепа според последните проучвания. Това е значително по-слаб резултат спрямо представянето им на федералните избори миналата година и ги поставя зад АзГ по популярност.

След изборния неуспех в Саксония-Анхалт представители на ХДС предупредиха, че нов слаб резултат на регионалния вот може да увеличи още повече натиска върху Мерц.

Социологическите проучвания дават на ХДС около 7% подкрепа в Мекленбург-Предна Померания и около 20% в Берлин. В столицата консерваторите са на първо място по подкрепа заедно с партията „Левите“.

Мерц обаче отхвърли опитите политическото му бъдеще да бъде обвързвано с резултатите от регионалните избори. Според него Германия се нуждае от политическа стабилност, за да може правителството да реализира амбициозна програма от реформи и да отговори на основните предизвикателства пред Европа.

Сред тях канцлерът посочи проявите на хибридна война, както и продължаващата подкрепа за Украйна.

Той подчерта, че остава ангажиран с управляващата коалиция и с намерението си да използва оставащото време от мандата за решаване на проблемите пред Германия.