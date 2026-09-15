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Освободеният след скандала с камерите директор с първи коментар

Освободеният след скандала с камерите директор с първи коментар

Александър Евтимов в момента е заместник-директор на 141-во ОУ „Народни будители“

Бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов, който беше освободен от длъжност след скандала с камерите в училищните тоалетни, коментира за първи път назначаването си като заместник-директор на 141-во ОУ „Народни будители“.

По думите му до момента при него не са постъпвали оплаквания от родители или от ръководството на училището във връзка с назначението му.

Евтимов беше освободен като директор на 138-о училище на 17 декември миналата година със заповед на Регионалното управление на образованието. Той обжалва решението по съдебен ред.

„Аз оспорвам заповедта по съдебен ред за нейната законосъобразност, но все още няма решение. Отново категорично заявявам, че никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения на училището“, заяви Евтимов пред bTV.

Обвинен е по две престъпления

През декември Софийската районна прокуратура повдигна на Евтимов обвинения за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Тогава той беше задържан, а впоследствие му беше определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лева.

Попитан как си обяснява обвиненията на прокуратурата, Евтимов отговори: „Нямам представа, не мога да коментирам“.

Десет месеца по-късно прокуратурата все още не е внесла обвинителен акт, а дело срещу него в Софийския районен съд не е започнало.

Назначен за заместник-директор през юни

В края на юни Евтимов е назначен за заместник-директор на 141-во ОУ „Народни будители“.

„Притежавам необходимото образование и професионална квалификация за това. В момента съм във временна нетрудоспособност, тъй като имам здравословен проблем“, обясни той.

Назначението е направено от предишния директор на училището Виргиния Заркова, която напусна поста миналата седмица. Евтимов заяви, че не знае причините за нейното решение.

Той отрече да е получавал сигнали за недоволство от страна на родители заради новия му пост.

„Не, по никакъв начин. А замествах госпожа Заркова цяло лято. Имам, нали, валидно чисто свидетелство за съдимост, така че не виждам какви притеснения могат да имат родителите и самите ученици“, каза Евтимов.

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