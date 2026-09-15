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Радев и Бабиш се срещат в София, фокусът е върху партньорството между България и Чехия

Радев и Бабиш се срещат в София, фокусът е върху партньорството между България и Чехия
БТА

Двамата премиери ще разговарят на четири очи и ще открият българо-чешки бизнес форум

Премиерът Румен Радев ще посрещне чешкия си колега Андрей Бабиш в София на 16 септември. Чешкият министър-председател пристига на официално посещение по покана на Радев, а основен акцент в разговорите ще бъде задълбочаването на двустранното сътрудничество.

Официалното посрещане е насрочено за 10:50 часа на площад "Св. Александър Невски". След церемонията двамата премиери ще проведат среща на четири очи в Министерския съвет.

След нея Радев и Бабиш ще ръководят пленарните разговори между делегациите на България и Чехия. Сред темите ще бъдат двустранното партньорство, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Българо-чешки бизнес форум

В 13:20 часа двамата министър-председатели ще открият българо-чешки бизнес форум. В тяхно присъствие се предвижда да бъдат подписани и двустранни документи.

Срещата в София продължава разговорите между двамата премиери от началото на юли. Тогава Радев и Бабиш се срещнаха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.

Сред обсъжданите тогава теми бяха възможностите за разширяване на българо-чешкото сътрудничество в отбраната и енергетиката.

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