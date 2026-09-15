Ивайло Мирчев пред Таралеж: Този бюджет е престъпен

Мирчев отправи остра критика към политиката на управляващите по време на протест, като определи бюджета като "престъпен" и заяви, че има редица основания хората да излязат на улицата.

На въпрос защо толкова много граждани са се събрали на протеста, той посочи натрупаното недоволство от действията на властта.

"Видимо много хора са недоволни от политиката на управляващите. Те, между другото, са се справили така, че е нормално хората да са тук на протест", коментира Мирчев.

Попитан къде според него управлението на Румен Радев е допуснало най-сериозните грешки за сравнително кратък период от време, Мирчев постави на първо място външнополитическия курс.

"Геополитическата на първо място, може би", заяви той, след което насочи критиките си и към финансовата политика на правителството.

Най-остър Мирчев беше по отношение на бюджета.

"Финансовата - абсолютно безспорно, защото този бюджет е престъпен. Той е много по-лош от бюджета, заради който излязоха по 140-150 хиляди човека в София", каза той.

Според Мирчев присъствието на хората на протеста е напълно обяснимо, като той подчерта, че освен финансовите и геополитическите въпроси има и други причини за натрупалото се обществено недоволство.

"Абсолютно заслужаваме - хората са си тук, има и доста други аргументи", добави Мирчев.