Новини
Търси
Подкаст
Политика

Ивайло Мирчев пред Таралеж: Този бюджет е престъпен

Ивайло Мирчев пред Таралеж: Този бюджет е престъпен

По думите му недоволството срещу управлението на Радев има както геополитически, така и финансови причини

Мирчев отправи остра критика към политиката на управляващите по време на протест, като определи бюджета като "престъпен" и заяви, че има редица основания хората да излязат на улицата.

На въпрос защо толкова много граждани са се събрали на протеста, той посочи натрупаното недоволство от действията на властта.

"Видимо много хора са недоволни от политиката на управляващите. Те, между другото, са се справили така, че е нормално хората да са тук на протест", коментира Мирчев.

Попитан къде според него управлението на Румен Радев е допуснало най-сериозните грешки за сравнително кратък период от време, Мирчев постави на първо място външнополитическия курс.

"Геополитическата на първо място, може би", заяви той, след което насочи критиките си и към финансовата политика на правителството.

Най-остър Мирчев беше по отношение на бюджета.

"Финансовата - абсолютно безспорно, защото този бюджет е престъпен. Той е много по-лош от бюджета, заради който излязоха по 140-150 хиляди човека в София", каза той.

Според Мирчев присъствието на хората на протеста е напълно обяснимо, като той подчерта, че освен финансовите и геополитическите въпроси има и други причини за натрупалото се обществено недоволство.

"Абсолютно заслужаваме - хората са си тук, има и доста други аргументи", добави Мирчев.

Още по темата

Приключи протестът срещу правителството в София, движението в центъра е възстановено

Приключи протестът срещу правителството в София, движението в центъра е възстановено

Протест в центъра на София с искане за оставката на правителството на Румен Радев

Протест в центъра на София с искане за оставката на правителството на Румен Радев

Мирчев атакува Йотова: За помилването на наркотрафиканти не се е колебаела, а за КСНС се колебае

Мирчев атакува Йотова: За помилването на наркотрафиканти не се е колебаела, а за КСНС се колебае

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 2 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 4 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 5 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 8 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 16 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 16 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 18 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 18 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 20 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 27 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 33 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 36 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 38 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 49 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 51 минути