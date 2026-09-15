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Военни лидери на Израел, САЩ и арабски държави се събраха тайно в Германия заради войната с Иран

Военни лидери на Израел, САЩ и арабски държави се събраха тайно в Германия заради войната с Иран
АР/БТА

Срещата се е състояла миналата седмица

Военните ръководители на Израел, САЩ и няколко арабски държави са провели среща в Германия, посветена на войната с Иран и нарастващото напрежение в Близкия изток, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на Axios.

Срещата се е състояла миналата седмица в уединен ски курорт и е била организирана от командващия Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър. В нея са участвали представители на Израел, САЩ, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Катар, Йордания и Египет.

По информация на Axios това е първата подобна среща, откакто САЩ и Израел започнаха съвместната си военна кампания срещу Иран през февруари. Подобни разговори между военните ръководители са провеждани и преди.

Началникът на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир е информирал колегите си за израелските военни операции на различни фронтове.

Адмирал Купър е заявил, че американските сили няма да се изтеглят от региона въпреки иранските атаки срещу американски бази. Той е представил и плановете на САЩ за разширяване на морския трафик през Ормузкия проток, който Иран се опитва да блокира.

От CENTCOM са потвърдили пред Axios провеждането на срещата. От американското командване са заявили, че висшите военни представители са обсъдили възможности за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността в Близкия изток.

Израел и Саудитска Арабия обсъждат хутите

Според източник, запознат с разговорите, Израел и Саудитска Арабия, с помощта на CENTCOM, обсъждат начини Израел да помогне на Рияд да противодейства на действията на хутите в района на пролива Баб ел Мандеб.

Подкрепяната от Иран групировка е засилила атаките си срещу Саудитска Арабия на фона на новото изостряне на регионалното напрежение.

По информация на Axios е малко вероятно Израел да предприеме преки офанзивни действия срещу хутите.

По-рано Israel Hayom съобщи, че CENTCOM е наблюдавало контактите между Израел и Саудитска Арабия във връзка с атаките на хутите.

Срещата в Германия се състоя на фона на засиленото напрежение в Близкия изток и усилията на САЩ да координират по-тясно действията на своите съюзници и партньори в региона.

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