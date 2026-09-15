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Приключи протестът срещу правителството в София, движението в центъра е възстановено

Приключи протестът срещу правителството в София, движението в центъра е възстановено

По време на демонстрацията се чуваха скандирания „Оставка“, „Тук не е Москва“, „Комунисти вън“, „Червени боклуци“ и „Радев е позор, оставка и затвор“

Протестът срещу правителството в центъра на София приключи, а движението на площад „Независимост“ вече е възстановено.

Множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта – между сградата на Народното събрание и президентството, с искане за оставката на премиера Румен Радев и неговото правителство.

По време на демонстрацията се чуваха скандирания „Оставка“, „Тук не е Москва“, „Комунисти вън“, „Червени боклуци“ и „Радев е позор, оставка и затвор“. Участниците развяваха български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.

Глишев: Протестите едва сега започват

Един от организаторите на демонстрацията Манол Глишев заяви пред събралите се, че според него правителството трябва да бъде свалено най-късно през предстоящата зима.

„Сметките за ноември и декември отново ще ни изкарат на площада. Протестите едва сега започват. Нека не забравяме, че трябва да изметем Радев и Йотова от властта“, каза Глишев.

Сред присъстващите на протеста бяха и съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Демонстрацията приключи с изпълнение на „Шуми Марица“ – националния химн на България в периода от 1886 до 1947 г.

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