Слави Трифонов атакува журналисти за случая "Петрохан": Бъркате пристрастията с журналистиката

Слави Трифонов отправи остри критики към четири известни журналистки за начина, по който според него отразяват случая "Петрохан - Околчица". В своя позиция той коментира Цветанка Ризова, Лора Крумова, Миролюба Бенатова и Генка Шикерова и постави под въпрос професионалния им подход към темата.

Повод за реакцията му е последният брифинг на прокуратурата и МВР. Според Трифонов представената от институциите информация потвърждава данни, изнесени още в началото на случая. Той критикува журналисти, които продължават да поставят под съмнение официално представената версия.

"Това в Петрохан не е мистерия"

Най-директно Трифонов се обръща към Цветанка Ризова заради определянето на случилото се като "мистерия".

"Цветанке, Цветанке… това в Петрохан не е мистерия", пише той и я обвинява, че смесва личните си пристрастия с журналистическата си позиция. Трифонов допълва, че журналистите носят отговорност за думите, които изричат публично.

Критиките му продължават и към Лора Крумова. Трифонов посочва, че я е видял сред присъстващите на брифинга на прокуратурата и МВР и твърди, че тя не е задала нито един въпрос. Той противопоставя това на начина, по който според него журналистката е представяла случая през предходните месеци.

Трифонов споменава и Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, като отбелязва, че познава журналистките от времето, когато са работили заедно в bTV.

В публикацията лидерът на ИТН коментира и твърденията около случая, свързани с деца, сексуално насилие и пътувания до Мексико. Тези обстоятелства са представени като част от позицията на Трифонов, а не като независимо установени от текста факти.

Позицията му завършва с още една критика към бившите му колеги:

"bTV вече не е същата, а вашето поведение като журналисти оставям на вашата съвест." коментира Слави в своя Facebook пост