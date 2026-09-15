Стрелба в търговски център в Истанбул: трима души са убити

Трима души са загинали, а един е ранен при стрелба в търговски комплекс в Истанбул, съобщи Анадолската агенция, цитирана от ДПА.

Инцидентът е станал в комплекса „Софджу хан“ в квартал Фатих, в непосредствена близост до Капалъ чарши – един от най-посещаваните туристически обекти в града.

По първоначална информация стрелбата е избухнала след конфликт между собственик на магазин и негов клиент. Турски медии съобщават, че спорът вероятно е започнал в обменно бюро, но тази информация все още не е официално потвърдена.

След стрелбата полицията е задържала заподозрян на мястото на инцидента. Причините за конфликта и обстоятелствата около стрелбата се изясняват.

Районът на Фатих се намира в европейската част на Истанбул и е един от най-оживените райони на мегаполиса. В него са разположени множество магазини, исторически паметници и туристически атракции.

Инцидентът е станал в район с голям поток от местни жители и туристи.