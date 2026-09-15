Ясни са денят и часът за осминафинала на България на ЕвроВолей

Вече са ясни денят и часът за осминафиналния двубой на България на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Националите ще излязат на терена в "Арена София" в София на 19 септември, събота, от 19:00 часа.

Група "Б", в която България играе своите мачове, се кръстосва на осминафиналите с група "Д", чийто домакин е Румъния.

Това означава, че съперникът на "лъвовете" ще бъде определен сред отборите, които продължат напред от румънската група.

Сред възможните съперници към момента са Германия, Франция, Румъния, Латвия и Турция.

От група "Б" вече сигурни участници в елиминациите са България, Полша и Украйна, докато Португалия и Израел продължават битката за четвъртото място.