Полша прегази Украйна и продължава без загубен гейм на ЕвроВолей

Националният отбор на Полша продължава безгрешното си представяне на Европейското първенство по волейбол, след като победи Украйна с 3:0 гейма - 25:20, 25:13, 25:22, в "Арена 8888" в София.

Воденият от Никола Гърбич тим записа четвърта поредна победа в група "В" и до момента няма нито един загубен гейм.

Полша започна ударно и още в началото на първата част поведе с 8:1. Украйна обаче успя да се върне в играта и изравни при 15:15, но в заключителните разигравания поляците отново вдигнаха оборотите и затвориха гейма при 25:20.

Втората част премина изцяло под контрола на "червено-белите". Полша не позволи на съперника да намери ритъм и стигна до убедителното 25:13, с което поведе с 2:0.

Третият гейм бе най-равностоен. Украйна се противопостави значително по-сериозно, но в решителните моменти Полша отново показа по-голяма класа и спечели с 25:22.

С успеха Полша събра 12 точки от четири победи и продължава да води в групата без загубен гейм. Украйна остава сред водещите тимове, но вече има едно поражение.

Така поляците продължават перфектния си ход на ЕвроВолей и дават все по-сериозна заявка за силно представяне в елиминационната фаза.