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Симеоне без колебание: "Златната топка" трябва да е за Меси

Симеоне без колебание: "Златната топка" трябва да е за Меси
АП/БТА

Треньорът на Атлетико Мадрид посочи сънародника си за №1 през 2026 година и изтъкна представянето му на Световното първенство

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне разкри кой е неговият фаворит за спечелването на "Златната топка" през 2026 година.

Аржентинският специалист не остави никакво съмнение в избора си и категорично заяви, че отличието трябва да отиде при Лионел Меси.

"Златната топка" за 2026 година трябва да бъде за Лео Меси. Нямам никакви съмнения. Със Световното първенство, което изигра на тази възраст... никакви съмнения", заяви Симеоне.

Чоло постави акцент именно върху представянето на своя сънародник на Мондиала, което според него е достатъчно силен аргумент Меси отново да бъде поставен над останалите претенденти за най-престижната индивидуална награда във футбола.

Симеоне не влезе в сравнения с други кандидати и не посочи алтернативно име, а думите му показаха ясно, че за него изборът е еднозначен.

Така треньорът на Атлетико Мадрид застана твърдо зад Меси в навечерието на решението за "Златната топка" и подчерта, че възрастта на аржентинеца прави представянето му на Световното първенство още по-впечатляващо.

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