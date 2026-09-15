Протестиращи пред ТАРАЛЕЖ: Правителството на Радев ни връща 30 години назад (ВИДЕО)

Манол Глишев и БОЕЦ организираха протест срещу управлението на Румен Радев, към който се присъединиха граждани с критики към външната политика, работата на институциите и действията на кабинета. Сред темите, предизвикали недоволство, бяха и станалите публично известни случаи на помилвания, подписани от Илияна Йотова в периода ѝ като вицепрезидент.

Глишев насочи критиките си основно към външнополитическата линия на правителството.

"За съжаление правителството за малкото време, в което е на власт, се старае да ни изкара от НАТО и Европейския съюз, старае се да ни скара с Германия и Франция", заяви той.

Георги Георгиев от БОЕЦ пък постави акцент върху усещането за липса на реална промяна.

"Нищо не се е променило. Същият модел се възпроизвежда още по-уродлив отпреди. Тук сме, за да спрем тази мерзост. Не може полицаите да продължават да бият граждани", каза Георгиев.

Протестиращи поставиха въпроса и за помилванията на Йотова

Критики по време на демонстрацията бяха отправени и към президента Илияна Йотова. Част от присъстващите коментираха информацията за извършени от нея помилвания, докато е била вицепрезидент, и заявиха, че подобни решения са неприемливи за тях.

Темата придоби публичност и през последните дни, след като беше повдигнат въпросът за помилването през 2022 г. на Огнян Атанасов, осъден по дело, свързано с наркотрафик. От президентската институция обясниха, че решението е било взето след предложение на Комисията по помилванията и след медицинско становище за здравословното му състояние.

На протеста обаче граждани настояха за повече прозрачност около подобни решения и за поемане на политическа отговорност.

Сред присъстващите беше и учителят и историк Александър Стоянов, който коментира темата за образованието.

"За мен като учител и като историк това е абсурд. Това е пътят към авторитаризъм и не трябва да се допуска по никакъв начин", заяви Стоянов във връзка с информацията за промени при учебниците по история, литература и география.

Своята позиция изразиха и други протестиращи. Една от участничките заяви:

"На моменти даже безсилна се чувствам. Като че ли всичко е замръзнало. Някакво връщане назад, напомня ми преди 89-та година."

Друг участник пък предупреди управляващите:

"Не е лошо да се усети накъде отиват нещата, защото 97-а година беше преди точно 30 години. И 2027-а да не се окаже същата."

Общото послание на събралите се беше, че не виждат обещаната промяна в начина, по който се управлява страната. От външната политика и работата на институциите до образованието и помилванията на Йотова - протестиращите очертаха различни причини за недоволството си, обединени от едно усещане: че вместо напред, България отново върви назад.