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Икономика

КЗП отчита поскъпване на раници и учебни пособия около 15 септември

КЗП отчита поскъпване на раници и учебни пособия около 15 септември

Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев

Значително увеличение на цените на раници, тетрадки и други учебни пособия се наблюдава около началото на учебната година. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му Комисията извършва проверки, резултатите от които се очакват скоро.

„Призоваваме потребителите да бъдат малко по-бдителни и да пазаруват отговорно“, каза Колячев.

15 000 проверки за година

Председателят на КЗП подчерта, че институцията не е ценови регулатор, а проверява дали увеличенията на цените са обосновани и дали с тях не се ощетяват потребителите.

„Нашата дейност през тази една година, през която действаше Законът за еврото, беше контролна. Ние не сме ценови регулатор, ние изследвахме, когато една цена се увеличава, дали увеличението е измислено от търговеца, за да бъде ощетен потребителят“, обясни той.

За последната година КЗП е извършила около 15 000 проверки, като нарушения са установени при 10% от проверените търговци. Общият размер на наложените санкции достига 1,5 млн. евро.

Според Колячев досегашните санкции по Закона за въвеждане на еврото не са били достатъчно възпиращи, особено за големите компании. След последните промени в Закона за защита на потребителите обаче размерът им е увеличен значително.

По думите му при новите правила само една санкция може да достигне 1,5 млн. евро. Целта е търговците да спазват изискванията и да се въздържат от необосновано повишаване на цените.

КЗП: Три месеца поред месечната инфлация намалява

Колячев коментира и движението на цените след въвеждането на еврото. Според него по-голямата част от бизнеса е подходила отговорно и е спазвала правилата, а засиленият контрол е помогнал за по-плавното преминаване към новата валута.

Той посочи няколко фактора за поскъпването през годината – въвеждането на еврото, закръгляването на цените от част от търговците, войните и геополитическата несигурност.

„Но това нещо вече прекъсва - три месеца поред имаме намаление на месечната инфлация. Считаме, че към момента нещата са спокойни“, заяви председателят на КЗП.

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